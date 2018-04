«En estos cinco partidos vamos a ir a por todas» Leandro ha jugado 30 de los 33 partidos disputados esta temporada con el Villanovense. :: e. d. Leandro, portero del Villanovense, cree que se han relajado tras lograr los 45 puntos, pero confía en una mejoría en este tramo final de liga ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Miércoles, 11 abril 2018, 08:13

Con los 45 puntos en el bolsillo, el Villanovense parece haberse quedado sin combustible en los dos últimos partidos. Dos derrotas, ante El Ejido y Melilla, que han servido para dar un toque de atención a los serones de cara a los últimos cinco partidos que restan de campeonato en los que quieren volver a enderezar el rumbo. «Nos hemos venido un poco abajo», reconoce Leandro, «pero a ver si estos últimos cinco partidos que quedan le damos la vuelta».

El guardameta valenciano comparte la opinión de Iván Ania sobre la relajación del equipo una vez conseguida de forma virtual la permanencia, pero cree que mantienen opciones de clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey.

«Nos dio esa sensación a todos, parece que nos relajamos sin motivo porque deberíamos de haber aceptado el reto de la Copa, este último resultado era un punto de inflexión y a nadie le gusta perder así, pero imagino que vamos a reaccionar todos y a sacar lo mejor de nosotros mismos para esos últimos cinco partidos hacer la máxima puntuación posible», avanza Leandro.

Además de marcar un punto de inflexión, la contundente derrota ante el Melilla (3-0) ha hecho que el vestuario esté «enfadado y con rabia», de cara al partido del domingo ante el UCAM, «aunque queda una semana larga por delante y vamos a seguir entrenando con ganas de que llegue el domingo».

Por la afición

Pese a que son cinco los partidos que restan, quedan sólo dos por jugar como locales, por lo que la exigencia será máxima para intentar dejar el mejor sabor de boca posible a la afición en una temporada que no ha sido fácil. «La afición estuvo ahí en los peores momentos cuando la necesitamos para salir adelante y ahora que hemos conseguido esto pueden sentirse un poco defraudados, pero por nosotros no va a quedar, vamos a seguir corriendo igual o más que al principio».

En cuanto al calendario, Leandro cree que no hay rival fácil en este tramo final, porque todos se juegan algo. «Ya sea el descenso, el playoff o incluso el liderato el Marbella en la última jornada, todos tienen algo importante por lo que luchar, pero nosotros también», entiende el meta, que añade que «ahora cada uno tiene que mirar por el equipo y después por sí mismo, sabiendo que el final de liga es un escaparate para el club y los jugadores».

Algo de lo que también les ha advertido Ania desde su experiencia: «Ya nos comentó que por muy buena temporada que hagas lo que queda en la retina de cualquier equipo que quiera fichar son estos últimos diez partidos y no vamos a estropearlo ahora que quedan cinco, sé que en estos últimos cinco partidos la gente va a ir a por todas».

Precisamente, ese escaparate puede estar ahí para Leandro, pues pese a su renovación parece evidente que recibirá ofertas en cuanto acabe la temporada. Sin embargo, el hoy todavía portero serón no piensa en ello. «Hasta que acabe la temporada no miro más allá, intentan marearme, pero siempre digo lo mismo, que hasta que no termine prefiero no saber nada, seguir entrenando y pensar sólo en el UCAM».