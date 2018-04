«Veo al cien por cien que nos vamos a meter en playoff» Willy Ledesma | El capitán azulgrana está convencido de que el equipo remontará el vuelo tras la derrota ante el Real Murcia RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 19 abril 2018, 08:55

Luis Alfonso Ledesma Galán (Torremejía, 23 de enero de 1989) es todo un icono en el Extremadura. No sólo como capitán y por defender siempre con honor y entrega la elástica azulgrana, sino porque es el máximo goleador histórico del club y porque sigue al pie del cañón. Con 1.000 minutos de juego menos que la temporada pasada, Willy ya ha igualado su mejor cifra goleadora -la del pasado año- en Segunda B. Nueve tantos que no le hacen titular indiscutible, pero que sí mantienen al Extremadura en la lucha por el playoff de ascenso a Segunda B. Un playoff que Willy ve cada vez más cerca.

-¿Cómo está el equipo anímicamente tras la derrota en Murcia?

-El domingo y el lunes fueron complicados para nosotros, y el equipo así lo sentía. Sabemos que nos estamos jugando mucho, que en este partido que viene nos jugamos muchas cosas, porque es un derbi y porque ellos se pueden acercar, por lo que ya estamos pensando en el domingo. No tenemos tiempo para lamentaciones.

-¿Cuáles serán las claves para intentar vencer en el derbi?

-En los derbis se suele llevar el partido el equipo que cometa menos errores. Hay que estar fuertes defensivamente y estar concentrados los máximos minutos posibles, porque en los detalles se van esos puntos.

-¿Estás convencido de que el equipo entrará en playoff de ascenso?

-Veo al cien por cien que nos vamos a meter en playoff. El equipo está cada día, y cada partido que pasa, compitiendo mejor, y por eso creo que nos vamos a meter cien por cien.

-El Extremadura encara tres derbis consecutivos, ¿cuál es el más especial?

-Los tres. Son equipos de la región y son los partidos que gusta jugar, al menos para mí que soy de aquí. Sin duda, los derbis son los partidos que más me gusta jugar.

-Máximo goleador del equipo empatado con Kike Márquez, igualas tu mejor marca goleadora en Segunda B, ¿estás contento con la temporada?

-Contento no puedo estar, porque me gustaría jugar más, pero ahora mismo lo importante es el equipo. Me toca sumar para el equipo, porque cuando uno no juega es porque otro compañero lo hace bien. Lo que tengo que hacer ahora mismo es trabajar para el equipo y cuando me llegue la oportunidad, aprovecharla.

-¿Crees que puedes jugar en el 'once' junto a Enric Gallego?

-Creo que sí, que seríamos compatibles. Tanto Enric como yo somos compatibles y lo único que nos haría falta sería practicar los dos juntos o que el equipo sepa que juega con dos delanteros. La verdad es que nosotros jugamos con un sistema que para los dos es complicado, pero sabiendo que podríamos estar los dos en punta habría que cambiar cosas. Somos compatibles, pero el míster es el que decide y ya está, hay que apoyar a muerte al míster.