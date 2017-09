«No cerramos los partidos, llevamos tres iguales» Lunes, 11 septiembre 2017, 07:53

Germán Rojas, segundo entrenador del Badajoz, se lamentó de la oportunidad perdida y fue autocrítico incidiendo en que a su equipo le falta finiquitar el buen trabajo: «Ha sido un partido de diferentes partes. Nosotros no lo controlamos al principio y sí lo hicimos en la segunda parte. Nos ha faltado coger la alternativa y definir. El empate no es malo, pero llevamos varios partidos que no sabemos cerrar después de ponernos por delante. No cerramos los partidos, llevamos tres iguales y al final el contrario por empuje te crea ocasiones. Siempre hay necesidad de puntos, veníamos con la idea de conseguir la victoria para aumentar la confianza del grupo y mirar de otra forma el futuro. Necesitamos mejorar y lograr victorias. No hemos podido hacer más daño del que hemos merecido hacer».