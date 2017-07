Casaseca: «Mayor ilusión que en el Badajoz no he tenido en otro sitio» El presidente Blázquez, con el ilusionante fichaje Guzmán. :: pakopí El club pacense presenta a Guzmán Casaseca, que llega al Badajoz como la estrella del proyecto en Segunda B JESÚS GARCÍA CABALLERO Miércoles, 26 julio 2017, 09:02

Badajoz. Uno de los hijos pródigos del CD Badajoz vuelve a casa trece años después. Guzmán Casaseca (1984, Badajoz) fue presentado ayer como jugador del club blanquinegro en la clínica CICOM, aprovechando el acuerdo de patrocinio firmado por ambas entidades el pasado lunes. Como es habitual, Pablo Blázquez, presidente del club, fue el anfitrión del fichaje que más ilusión ha despertado entre los aficionados blanquinegros. Guzmán Casaseca es «la gran apuesta de este proyecto, es un jugador por el que el club ha hecho un gran esfuerzo», explicaba Blázquez, que también quiso agradecer las ganas que ha puesto el jugador para volver a vestir la elástica albinegra.

El nuevo extremo del Badajoz tenía ofertas de clubes importantes de Segunda B pero cuando habló con los directivos del Badajoz «ya sabía que me iba a quedar por la ilusión que tengo de jugar aquí, de volver a jugar en el Vivero. Estoy seguro de que será un gran año», explicaba el flamante fichaje blanquinegro. Guzmán vuelve al Badajoz tras una amplia experiencia en Segunda División, en la que ha jugado en equipos como Xerez, Córdoba, Alavés, Las Palmas o Valladolid.

Casaseca se muestra muy ilusionado con su nueva etapa en las filas del Badajoz: «He sido un privilegiado por haber jugado en sitios muy importantes, pero la ilusión que tengo desde el primer día que estoy aquí no la he sentido en ningún sitio», afirma el extremo. Aunque Casaseca no quiere que toda esta ilusión se desborde. «En esta categoría hay que ser humilde, que no se le olvide a la gente que somos un recién ascendido. Va a ser un año difícil, habrá momentos duros y entre todos juntos tenemos que sacar esto adelante».

Guzmán sigue siendo aquel jugador que despuntó en el Badajoz a comienzos de siglo. «Sigo siendo el jugador desequilibrante, que busca el uno contra uno, que está cerca del gol... », apunta. Lo que está claro es que Marrero no tendrá problemas a la hora de alinear su nuevo futbolista: «Estoy aquí para lo que el míster me pida, si me pide jugar de portero, jugaré de portero si hace falta», afirma. «Estos últimos años he tenido la oportunidad de jugar tanto en banda izquierda como en banda derecha, de delantero, de mediapunta..., en esas cuatro posiciones es donde más puedo ayudar».

Polémica con el Gévora

Por otra parte, el Badajoz ha decidido no disputar el amistoso previsto contra el Gévora tras la negativa del club pedáneo a que los blanquinegros entrenen en el Municipal una vez por semana durante toda la temporada. Los campos donde entrena el Badajoz son de césped artificial y el cuerpo técnico del club prefiere «evitar el cambio de superficie para no provocar lesiones», explica Pablo Blázquez. Por ello, prefieren atender otras peticiones de equipos que sí ceden sus instalaciones a cambio de un amistoso esta pretemporada, como Pueblonuevo u Olivenza. El club que sustituirá al Gévora se anunciará esta semana.