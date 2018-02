A Cartagena con el plan de Jumilla Loren, en el banquillo del Mérida. :: j. m. romero El Mérida aspira a prolongar su solidez defensiva y eficacia arriba en la casa del líder, que ha concedido ante equipos mal clasificados F. G. MÉRIDA. Domingo, 11 febrero 2018, 08:51

Loren aspira a repetir esta tarde el guion de hace justo una semana. Es decir, conceder muy poquito atrás y ser muy eficaz arriba. Con un ligero matiz, claro: hacérselo al líder en su campo en lugar de a un rival directo por salir del pozo en el tuyo. Si el plan funciona, el estirón anímico del grupo sacudiría hasta con desdén la crisis de los últimos meses en el Romano. Si el plan no funciona, en cambio, el Jumilla (en puestos de play-out) se volvería a poner a dos de distancia.

«Pero la victoria de la semana pasada ante el Jumilla nos ha cambiado las caras, ha cambiado el estado anímico del vestuario», intercede el técnico del Mérida. «Antes, los chicos hacían durante la semana lo que les pedíamos, pero el domingo no ganábamos, y eso les afectaba. Esta semana ya ha sido diferente, mucho más tranquila. El equipo me gustó cómo terminó ante el Jumilla: su actitud, su forma de interpretar los tiempos (cosa que no veníamos haciendo antes). Quiero que los futbolistas tengan claro a lo que tenemos que jugar, que esto es Segunda B».

Porque reconoce Loren que, con el pasar de las jornadas, ha tenido que ir amoldando su idea de juego a lo que el equipo necesitaba (por clasificación) y tenía (por plantel): «El estilo de juego lo he tenido que amoldar a lo que ha ido viniendo. Ahora llevo ya cinco semanas aquí y veo las cosas de manera distinta. No todo se puede hacer con el ímpetu. también hay que hacerlo con la cabeza. Ahora hacemos más hincapié en que hay que dejar la portería a cero y aprovechar las que tengamos». Y aunque es muchísimo más difícil que funcione en Cartagena que ante el Jumilla, el equipo se va a sentir menos presionado esta tarde que hace una semana. Además, que la única derrota y los tres empates del Cartagena en casa fueron ante equipos de la zona baja: Betis B, Villanovense, Córdoba B y Las Palmas Atlético.

Los juveniles César y Ramón han completado la expedición de dieciocho: Loren cuenta con dos sancionados (Esparza y De Dios) y dos lesionados (Iván Aguilar y Aguza). En su hábito de no facilitar pistas, se intuye por tanto que el técnico emeritense comenzará en Cartagonova tal y como continuó ante el Jumilla tras la lesión de Iván Aguilar: con Iván Pérez recuperando el lateral derecho, Checa, Javi Chino y Chema Mato en la medular, Kike Pina por Jokin Esparza y Guzmán arriba... O no. Porque Loren, que recupera al ariete Javi Gómez incidió, una semana más, en que «a lo mejor jugamos de una manera diferente a como lo hemos venido haciendo en las últimas jornadas, porque el rival te condiciona».

El líder, que no tiene bajas por sanción, no podrá contar en cambio con el guardameta lesionado Pau Torres, ni con Sergio Jiménez, pero regresan el exemeritense Hugo Rodríguez y su máximo goelador Aketxe. «Ellos también traen bajas. pero tienen a Germán, que estuvo aquí el año pasado, así que tenemos que estar con las alarmas encendidas. Ahora el Mérida es un equipo bastante más armado y más fuerte en el posicionamiento», destacó en la previa Alberto Monteagudo.