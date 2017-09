«El Cartagena no tuvo ocasiones claras y conseguir eso en su estadio es meritorio» Domingo, 17 septiembre 2017, 09:50

El técnico del Villanovense compareció en rueda de prensa para realizar una valoración del partido «positiva». «Es un campo difícil contra uno de los favoritos para ser campeón. Creo que el punto es muy bueno tanto por él mismo como por las sensaciones que dejó el equipo de solidez. Nos faltó tener un poco más el balón cuando no podíamos contraatacar, pero tuvimos dos ocasiones en la primera parte que no materializamos. El Cartagena no tuvo ocasiones claras y conseguir eso en su estadio es meritorio».

Sobre la posible expulsión perdonada a Curro, el técnico comentó que «los árbitros a veces se equivocan y otras aciertan. Fue una falta como otras que hubo. Acabar con once te permite estar más sólido, haber acabado con diez nos hubiera hecho crear dos líneas defensivas y no tener salida». En cuanto a la solidez mostrada por el equipo en los últimos partidos, el técnico comentó, «No es fácil en este campo, el Cartagena tiene muchos recursos y registros. Me preocupaba que cuando se metieran los dos extremos por dentro lo supiéramos manejar bien pero esas situaciones no nos generaron peligro. Metimos a Kamal para tener tres por dentro, estuvimos bien y sólidos, el equipo está creciendo y eso se hace a través de la solidez defensiva».