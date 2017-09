El Cartagena mide la mejoría del Villanovense Iván Ania, en la banda. :: e. d. Tras ganar al Jumilla, los serones quieren dejar atrás la mala racha y se enfrentan hoy a uno de los equipos que aún no ha perdido en este inicio ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 16 septiembre 2017, 09:54

Villanueva de la Serena. Una batalla, pero no la guerra contra sus propios fantasmas. Eso es lo que ganó el Villanovense tras su victoria ante el Jumilla, que permitió poner tierra de por medio de esos fantasmas que acechan desde el irregular inicio de liga.

«No hemos hecho nada, simplemente hemos cortado una mala trayectoria y esperemos que la victoria del domingo sea un punto de inflexión», así lo valora el técnico Iván Ania antes de viajar a Cartagena, tras una semana con sensaciones renovadas.

Mentalmente el equipo está mejor, así lo ve al menos Ania que cree que el próximo rival puede ser un buen termómetro. «Es uno de los favoritos de la categoría, no nos van a permitir cometer errores, porque ante equipos de este nivel los errores te penalizan y tenemos que estar muy serios y aprovechar las ocasiones que podamos tener».

Cuatro jornadas después de echar a rodar el balón, los conceptos empiezan a calar en el juego del Villanovense, pero no al ritmo deseado. Según el técnico asturiano está costando, aunque confía en conseguir que finalmente el equipo juegue a su manera. Y otro de los mecanismos que quiere inculcar es el de ver cada partido como si fuera el último. «Cada partido es una final, nos quedan por delante otras 34 para cumplir los objetivos».

Todo lo contrario que el Cartagena, que ha entrado con paso firme y es uno de los tres equipos que sigue invicto, con tres victorias y un empate. Si bien, Ania cree que lo importante es que sus jugadores estén serios, tanto en defensa como en ataque. «El Cartagena es un equipo con muchos registros, rapidez arriba, sobre todo en los extremos, y que hace daño al contraataque, tienen gente con gol y mucha movilidad», dice el entrenador serón, «intentaremos jugar a nuestro estilo, pero en función de cómo defienda el rival, tienes que atacar de una manera o de otra».

Para esta nueva batalla tiene disponibles a todos sus efectivos, incluido Annunziata que podría volver a ser titular, por lo que tendrá que hacer cuatro descartes. Dada la hora del partido, el plan de hoy es hacer algún ejercicio de movilidad, descansar por la tarde y después la charla previa a saltar al campo.

El rival mira a la Copa

Todo ello en el Villanovense, mientras que en el Cartagena la felicidad se multiplica por dos, al estar a un paso de alcanzar la siguiente fase de la Copa del Rey. Una carga de minutos que podría hacer que Alberto Monteagudo dé entrada a jugadores menos habituales en el once titular. «Tenemos gente que está pidiendo a gritos tener una oportunidad, no es un partido para hacer once cambios, pero sí para introducir cosas que nos ayuden y que nos den frescura también», comenta.

Sobre el Villanovense, ve buenos mimbres. «Ya se están aclimatando y va a ser un equipo difícil de la categoría, como lo son todos», vaticina, «tenemos que tomárnoslo muy en serio porque estamos en casa y tenemos que proponernos que en el Cartagonova se vayan los menos puntos posibles este año».

Monteagudo también valoró el hecho de que este verano se hayan ido jugadores importantes del Villanovense, como Álvaro González, que podría no reencontrarse esta noche con sus compañeros por el césped, después de una semana en la que no se ha ejercitado con normalidad por una sobrecarga.