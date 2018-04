SEGUNDA B «Está cara la cosa, me cago en diez» Javi Chino, a la izquierda, se lleva las manos a la cabeza en el partido ante el Recreativo. R. / J. M. El Mérida está a dos duelos de la virtual tranquilidad de los 45 puntos, pero en su calendario aparecen cuatro equipos que pelean por el playoff y otro que se juega la salvación M. G. BADAJOZ. Miércoles, 4 abril 2018, 08:04

«Está cara la cosa, me cago en diez», le cazaron las cámaras de El Día Después al capitán del Mérida, Javi Chino, mientras se retiraba a vestuarios tras empatar a cero con el Recreativo el pasado sábado. Y su sensación es compartida por todos los que conforman el club: que el equipo se salvará, pero que va a costar. A falta de seis jornadas y 18 puntos para el final, los de Nafti están a dos victorias de la virtual tranquilidad que otorgan los 45 puntos.

En las últimas diez temporadas, hay equipos del grupo IV que se han salvado con 40 o 43 puntos y otros que han tenido que irse hasta los 46 o incluso los 51 puntos para evitar el playout de descenso. De ahí que la cifra mágica se pare en torno a esos 45. Si excluimos a Linense, El Ejido y San Fernando, que ya han sobrepasado la barrera de los 40 puntos, hasta ocho equipos se van a jugar las cuatro plazas de descenso y la de playout en el último mes y medio de campeonato. Y, de momento, el Mérida es el mejor posicionado de todos ellos, pero.

Los emeritenses están cuatro puntos por encima del descenso y dos por encima del playout y les quedan tres partidos en el Romano (ante Melilla, Villanovense y Extremadura) y otros tres a domicilio (frente a El Ejido, UCAM Murcia y Córdoba B). Es decir, cuatro equipos que están luchando por los puestos altos de la tabla, otro que está peleando por evitar el descenso y uno que, a día de hoy, se está jugando poco. Precisamente a ese que se está jugando 'relativamente' poco es al que visita el próximo domingo (19.00 horas).

«Dicen que la Segunda B es no encajar. Mentira. Para ganar, como en Primera y Segunda, también hay que hacer goles»Al Mérida le queda recibir en el Romano a Melilla, Villanovense y Extremadura, y visitar a El Ejido, UCAM y Córdoba B

Todo este cuento suena a chino en el vestuario emeritense, al menos de puertas para afuera. Nadie dice echar cuentas y nadie tiene interés alguno en airear las suyas. Cuando se les pregunta, sólo aparecen las palabras «próximo partido» o «El Ejido». «Hay que ir a El Ejido a ganar, no hay más», contestó el pasado fin de semana el técnico Nafti preguntado al respecto.

Las sensaciones defensivas del equipo se encuentran en su punto más álgido de la temporada: «En los últimos tres partidos hemos concedido dos ocasiones y media», contabiliza el técnico francotunecino. «Pero hay que hacer más cosas para ganar. Cuando estaba en el paro no me cansaba de escuchar que la Segunda B era no encajar goles. Eso es mentira. Como en Primera, en Segunda y en Tercera, hay que hacer también goles para ganar. Y nosotros tenemos que hacer más cosas para llevarnos los partidos, como tener más claridad en los últimos veinte o treinta metros de campo», analiza el técnico emeritense.

Esto último y la condición física es lo que más preocupa a estas alturas al cuerpo técnico: «El equipo está muerto. Yo sé por qué. Me callo. Cada uno que lo interprete como quiera. El fútbol son diez meses de competición, diez meses de entrenamientos diarios a un ritmo altísimo. y en un momento dado se paga la factura. Pero a nivel de esfuerzos los chicos siempre sacan un diez. Ese es el camino a seguir para salvarse. Pero hay que dar un poco más, sobre todo en los últimos metros».