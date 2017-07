Los capitanes azulgranas toman el mando Willy y Javi Pérez lideran una plantilla llenas de caras nuevas. :: R. P. Willy y Javi Pérez son conscientes de que deben ayudar a que los nuevos jugadores se conozcan y sepan cómo funciona el Extremadura RAÚL PEÑA MARBELLA. Viernes, 21 julio 2017, 08:05

Son los capitanes, los más arraigados del lugar, los que deben transmitirles a sus compañeros qué significa el club y cómo es la afición de Almendralejo, los encargados de que, tras un verano lleno de fichajes, el equipo vuelva a ser una familia. El delantero Willy y el mediocentro Javi Pérez son los dos únicos supervivientes de la pretemporada de la campaña anterior que están concentrados en Marbella -Dieguito, que sí estuvo el verano pasado, pero no ha acudido por lesión a la preparación en la Costa del Sol-.

Javi Pérez y Willy son ADN azulgrana. Han estado con el equipo en Tercera División, han ascendido a la categoría de bronce del fútbol español, vivieron los malos momentos de principio de la pasada campaña y, ahora que el club ha hecho un proyecto ilusionante en todos los aspectos, no quieren dejar pasar la oportunidad. «En comparación con el verano pasado, todo es bastante diferente. Un cambio tan radical no me lo esperaba, pero como ha sido para mejorar pues bienvenido sea», apunta Javi Pérez. Al zurdo, que lució ante el CD Rincón el brazalete de capitán en la segunda mitad -de inicio lo llevó Willy-, se le ve muy convencido de que este año va a ser especial y cree que el equipo va a ir a más cuando la fatiga propia de la pretemporada vaya desapareciendo.

Su compañero Willy también coincide en que la transformación del club en estos últimos doce meses ha sido vertiginosa, por lo que espera que los jugadores y el cuerpo técnico puedan devolver la ilusión que se ha creado en torno al equipo con trabajo y esfuerzo: «El cambio ha sido todo para bien. Ha venido una varita mágica y ha cambiado todo y la verdad es que estamos muy contentos», apunta Willy.

LAS FRASESWilly «Sabemos cómo funciona la afición, y se lo transmitimos a los compañeros para que se sientan a gusto» Javi Pérez «El equipo se ha reforzado bien, pero creo que ahora debemos adaptarnos unos a otros»

Con las 13 incorporaciones en el conjunto azulgrana, y varios jugadores a prueba, la misión ahora para los pupilos de Sabas es conocerse, interactuar y pasar de jugadores a compañeros. En ello está el equipo almendralejense, aunque los propios capitanes admiten que la adaptación de unos a otros se hará efectiva con el paso del tiempo: «Las pretemporadas sirven para conocernos lo máximo posible. Hay caras nuevas y tenemos que conocernos y llegar lo mejor posible al principio de temporada. Sobre el papel hay buen equipo, pero hay que tener humildad y demostrar las cosas en el verde», señala Willy. Javi Pérez reitera esa idea de que el equipo tiene que compactarse para rendir mejor en el terreno de juego: «El equipo se ha reforzado bien, pero creo que ahora debemos adaptarnos unos a otros y ver cómo funcionamos».

Unión en el vestuario

Los capitanes no se achican ante los fichajes de renombre que ha hecho el club. Creen que la competencia es esencial para que el equipo marche bien, y Javi Pérez espera que esa lucha por un puesto en el 'once' haga que el nivel de todos suba un peldaño. «Han venido compañeros nuevos, pero eso es beneficio para todos, porque te hace competir aún más e intentar el máximo de ti para estar preparados para el míster cada domingo», explica el cordobés.

El buque insignia del proyecto por liderazgo y por su larga estancia en el club, Willy, sabe que su papel y el de Javi Pérez es también el de servir como pegamento para que le grupo se cohesione y se integre lo antes posible. Poco a poco se va viendo que la complicidad entre los futbolistas va creciendo, y Willy es uno de los artífices de que el buen rollo reine en el vestuario: «Sabemos cómo funciona el club y cómo funciona la afición y se lo transmitimos a los compañeros para que se sientan a gusto y como en casa y creo que los estamos consiguiendo», señala el de Torremejía.

El Extremadura ahora mismo es una coctelera llena de muy buenos ingredientes, y es el trabajo de Juan Sabas, de su cuerpo técnico y de todos los futbolistas el batir dicha coctelera para que salga el mejor producto posible. El equipo está en Marbella para ello, para que la máquina se engrase de cara al inicio liguero y para rebajar la euforia que se haya podido crear en Almendralejo en torno al equipo: «Tenemos que tener humildad. Sabemos que empezar bien te va a marcar mucho, pero creo que hay que pensar en el primer partido y después en el siguiente», sentencia Willy.