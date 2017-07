Candelas: «Equipo va a haber para hacer grandes cosas» Candelas posa con su nueva camiseta del Extremadura UD. :: EXTREMADURA UD El nuevo lateral izquierdo del Extremadura espera mejorar sus registros de la pasada campaña en el Villanovense RAÚL PEÑA almendralejo. Martes, 4 julio 2017, 09:31

Los nuevos fichajes del Extremadura coinciden todos en admitir que el proyecto azulgrana es uno de los retos más importantes que se les ha presentado durante su carrera futbolística. El nuevo lateral izquierdo, Alfonso Candelas, no es menos, y asegura que el equipo almendralejense está confeccionando un plantel con el que se puede aspirar a todo. «Equipo va a haber para hacer grandes cosas, pero hay que ir partido a partido y todo irá por buena vía», señala Candelas.

Al joven lateral izquierdo, que llega procedente del Villanovense, le gustaría repetir la hazaña que consiguió en el conjunto serón al jugar los playoff de ascenso y mejorarla si es posible: «El año pasado fue muy bonito tanto a nivel colectivo como individual, y ojalá repitamos la misma historia, y poder lograr aquí subir a Segunda División».

Lateral ofensivo

«No me lo pensé por el club, la historia y su afición. Puede ser un año muy bonito para todos»

Candelas es un carrilero izquierdo más que un defensa. Al joven futbolista ciudadrealeño explota todo su potencial con las internadas constantes por banda izquierda. Pese a ser un gran aporte a las labores ofensivas, Candelas no se olvida de que su primera misión es proteger su propia portería. «Lo primero que hay que cubrir es la defensa y que no te marquen goles, pero cuando tengo la oportunidad de proyectarme arriba intentó ayudar a mis compañeros a que marquen los máximos goles posibles», manifiesta el lateral azulgrana.

El exfutbolista del Villanovense admite que no se pensó mucho la incorporación al Extremadura cuando el club azulgrana llamó a su puerta, ya que le gusta el proyecto y el apoyo de los seguidores de Almendralejo: «La verdad es que no me lo pensé, por el club, la historia que tiene y la afición que tiene detrás. Puede ser un año muy bonito para todos», explica Candelas