La calculadora del infierno

La última jornada depara un domingo de auténtico infarto. Hasta siete equipos llegan implicados en la lucha por evitar las dos plazas de descenso directo y de playout que quedan por decidirse. Una circunstancia casi excepcional que convierte el cierre de la competición en un auténtico polvorín. Salvo en el San Fernando-UCAM Murcia, en todos los demás campos hay algo en juego. Y además, en seis de los nueve restantes se libra la batalla por la permanencia. Porque no hay ni un solo enfrentamiento entre rivales directos. Así que Badajoz y Mérida no se van a librar del humo de sus calculadoras y de uno de los domingos más angustiosos de sus últimos tiempos.

Badajoz: ganar para salvarse

Para el Badajoz su cuenta más clara pasa por la victoria, porque depende de sí mismo: ganando está salvado. Es su vía más directa sin necesidad de mirar a terceros. También podría mantener la categoría si empatase o perdiese, pero tendría que mirar a otros campos: mínimo que Jumilla y Écija hagan lo mismo, independientemente de lo que suceda en el dramático Córdoba B-Mérida. A partir de ahí las cábalas son mareantes y de todo tipo. El equipo de Marrero sale perdiendo en cuatro de las ocho posibilidades de triples empates y también en el cuádruple de los tres posibles en los que se meta el Mérida.

Si el Badajoz pierde ante el Lorca Deportiva, se puede dar la situación de un empate a cuatro bandas en 45 puntos con Linense, Jumilla y Écija del que saldría peor parado el cuadro balono. En este supuesto, un empate entre Córdoba y Mérida condenaría al descenso a ambos y a la promoción a los de Campo de Gibraltar. Pero de saldarse con victoria para romanos o cordobeses, el perdedor caería a Tercera junto al Linense y el Badajoz jugaría el playout.

Un triple empate con Linense y Jumilla o Écija perjudica a los blanquinegros. Lo mismo que otro a 46 puntos con la Balona y Las Palmas Atlético o Mérida. En el hipotético final de Liga igualado a 45 con Jumilla y Écija, el Badajoz se salvaría pasase lo que pasase en Córdoba, con los sevillanos a la espera del reparto de puntos en el Córdoba B-Mérida para jugar la promoción, que se traduciría en descenso con un triunfo de uno de los dos y el Jumilla en playout.

Si el Badajoz suma un punto se iría a los 46, con lo que podría acabar igualado con Las Palmas Atlético, Linense y Córdoba B o Mérida. Los pacenses tienen que evitar verse metidos en esta ruleta rusa con los emeritenses. El cuádruple empate con el filial del Córdoba le salva, pero con los de Nafti le condenan al abismo (eso sí, siempre y cuando Jumilla y Écija ganen sus partidos y se vayan a 47). Porque si murcianos y sevillanos pierden, el Badajoz se queda en Segunda B.

Mérida: ganar para soñar

Por su parte, el Mérida es el que más complicado lo tiene de todos, porque aún ganando podría caer a Tercera. Los de Mehdi Nafti no dependen de sí porque abren el descenso directo, empatados a puntos con el filial del Córdoba, al que visita el domingo (18.00 horas, Municipal de Lucena). Una derrota condena seguro a los emeritenses. pero sí que les podría valer incluso un empate si perdiesen Écija y Jumilla, los dos rivales directos en los que más se tiene que fijar en la última jornada. El Écija va a Cartagena, al que le vale un empate para acabar campeón de grupo, y el Jumilla recibe al Recreativo, ya salvado desde el pasado domingo.

Si ganan, los emeritenses necesitan que no ganen Jumilla y/o Écija o, también, que pierdan Badajoz y/o Linense y/o Las Palmas Atlético. Si se dan dos de estos resultados, evitaría hasta el playout. Si se da uno, evitaría el descenso directo. Y si empatan, los de Nafti necesitarían que perdiese el Écija y el Jumilla. Si perdiesen los dos, se salvaría. Si perdiese sólo uno, jugaría playout. Porque en los triples y cuádruples empates, al Mérida siempre le interesaría empatar a puntos con Córdoba B, Jumilla y Écija.

Los ánimos por el Romano se irán renovando con el transcurrir de los días, porque el pesimismo era ayer el estado dominante. Se confía en que el Cartagena, con lo que se está jugando, se imponga al Écija. pero se duda de que el salvado Recreativo le plante cara al necesitado Jumilla. El playout sería un mal menor, que a día de hoy firman muchos emeritenses.

Pero lo primero, más importante y más difícil de todo sería ganar, porque el Mérida es el peor visitante de todo el grupo IV, con solo una victoria y siete empates en dieciocho salidas. «El trabajo que hacemos no tiene premio», repetía un abatido Santi Villa segundos después de perder ante el Extremadura el pasado domingo. «El primer tiempo fue uno de los mejores tiempos que hemos hecho esta temporada. Jugando así podemos viajar a Córdoba siendo optimistas», subraya Nafti, que no podrá contar para este último partido con el expulsado José Cruz. «El fútbol está siendo injusto con nosotros: no atinamos con las que tenemos y a la mínima nos hacen daño», coinciden dentro del vestuario romano.

Entradas gratis a abonados

El Badajoz es consciente de que el domingo (18.00 horas) tiene una final en el Nuevo Vivero ante el Lorca Deportiva y regalará dos entradas a sus abonados para que las repartan entre familiares y amigos. Este lunes se retiraron más de 200 invitaciones y se vendieron 50 localidades de forma anticipada en tribuna. El precio de la entrada para el público general será de 5 euros.

El Mérida, por su parte, informará a lo largo del día del viaje y las entradas a Lucena para el domingo, para las que ya han preguntado centenares de aficionados que tienen intención de viajar para apoyar y ayudar al equipo en la última oportunidad para salvar una temporada catastrófica.