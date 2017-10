«Me cabrea que el Lorca tuviera más hambre que mi equipo» De Dios se perderá el choque del domingo por cumplir ciclo. :: J. M. R. Mal partido aparte, Nafti echó de menos el pasado domingo la intensidad y el deseo que ha caracterizado al Mérida de las últimas jornadas F. G. MÉRIDA. Martes, 24 octubre 2017, 08:46

Cuando la dinámica de un equipo es próspera, es difícil de explicar lo que le sucedió al Mérida el pasado domingo ante el Lorca: un equipo que no había ganado en nueve jornadas se llevó justamente los tres puntos del Romano. La versión corta (y simple) se ceñiría a lo que es el propio fútbol y a la igualdad del grupo; la más completa (y compleja) aludiría, tal vez, al estado de la plantilla en las últimas semanas y a cierta confianza del grupo por la visita del colista. Las dos podrían ser válidas.

El primero en encontrar las razones fue el propio entrenador emeritense minutos después del 0-2. «El partido ha sido malo», «no hemos hecho lo suficiente para ganar», «lo que sí hemos tenido en los otros partidos en el Romano, hoy nos ha faltado», «enfrente se ha visto a un equipo con más hambre que el mío», «estábamos avisados de lo que podía pasar», «el equipo no ha dado la talla, cuerpo técnico incluido»... y varias sentencias más de Nafti. El grupo lleva varias semanas con muchos 'tocados' y entrenamientos atípicos para no forzarlos. Y eso, unido a la visita del colista, pesó en el rendimiento del equipo y en su ingenuidad.

También es cierto que Nafti cambió el sistema y jugó de inicio, por primera vez esta temporada, con un 4-4-2. «Por su defensa de cinco, quería meter en más dificultades a sus tres centrales y decidí alinear a Hugo Díaz y Javi Gómez para fijarlos y buscar amplitud por bandas, con centros, con dos contra uno... pero eso ha dado lugar a que perdiéramos el control en el centro del campo. Nos ha faltado asociarnos más, acertar más pases y controles fáciles... No hemos tenido por tanto control del juego y le hemos facilitado el trabajo al rival», explicó a posteriori el técnico emeritense.

Pero lo que más enfadó a Nafti fue la falta de intensidad de sus pupilos en los primeros minutos del partido. «Estábamos avisados de que si salíamos de aquella manera nos podía pasar esto. Porque me ha pasado a mí como futbolista y porque también le ha pasado a mis jugadores con más experiencia a lo largo de su carrera... Tomo nota». No quiso ni analizar las decisiones arbitrales: «Creo que nos han faltado demasiados cosas como para decir que el árbitro ha podido condicionar el partido. Vamos a mirarnos en el espejo y volver a nuestra intensidad y humildad. Podremos ganar o perder, pero lo que más me cabrea es que el rival tenga más intensidad que mi equipo».

Para la próxima visita, el domingo a La Línea para medirse a La Balona (12.00 horas), el entrenador no podrá contar con Julio De Dios, que cumplirá ciclo de amarillas. «Primero habrá que ver qué dibujo pondremos y qué rival nos espera enfrente. Y luego buscaremos la fórmula para salir con lo que nos ha dado de comer hasta ahora. Cuando hay un resultado negativo, la gente que menos minutos tiene llama a la puerta durante la semana. Si alguien pensaba que tenía su puesto asegurado porque sí...».