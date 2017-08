«Ya no estamos buscando nada» Bernardo Plaza en el banquillo del Romano. :: J. M. ROMERO Habla de Toni Sánchez y la creación de la nueva cantera, confiesa que esperaba más abonados y ya no tiene prisas por cerrar la plantilla Bernardo Plaza Director deportivo del Mérida AD F. G. MÉRIDA. Viernes, 18 agosto 2017, 08:22

El Mérida arranca mañana su curso en Marbella y, a falta de una ficha por rellenar, llega con el plantel finiquitado. Por segundo año consecutivo, la firma de la plantilla es la de Bernardo Plaza (Mérida, 1972), ya algo más aliviado de llamadas y quebraderos.

-¿Está satisfecho con su trabajo?

-Arreglo a los recursos que tenemos, hemos confeccionado una buena plantilla. Futbolísticamente, son jugadores contrastados en la categoría más gente joven que está apretando bastante. Hemos hecho un buen compendio entre gente veterana y profesional, con la cabeza asentada, y gente joven que tiene mucha hambre y también la cabeza equilibrada.

-Esta plantilla, ¿gana o pierde con respecto a la última?

-Son diferentes. Siempre queremos hacer la mejor plantilla, pero a veces el mercado es más limitado o no llegas económicamente. He tratado que en todas las posiciones hubiera dos futbolistas con características diferente: jugadores por banda que se pudieran meter hacia adentro, jugadores de banda que pudieran salir hacia fuera, delanteros con características diferentes cada uno... Al entrenador le hemos dado medios para que saque recursos de la manera que crea conveniente.

-¿Ha tenido menos presupuesto que el año pasado o es que hay equipos que han dado un salto cualitativo muy grande?

-Lo segundo, pero en todos los grupos. Ahora hay más distancias a nivel económico entre los equipos que deben estar arriba y el resto. Murcia, Extremadura, Cartagena... El UCAM, por descender de Segunda, tiene más de un millón y medio, más lo que genere luego... y parte con cierta ventaja. Aunque eso no significa que la distancia futbolística vaya a ser esa. Nosotros, siendo el octavo presupuesto del curso pasado, nos quedamos a un punto de liguilla.

-Tiene aún una ficha libre Sub-23. ¿Qué le queda?

-Ahora mismo, con lo que tenemos, estamos contentos. Hay equipos que aún se siguen moviendo, y si surge algo de aquí al cierre del mercado, estaremos atentos. Pero ya no estamos buscando nada.

-¿Ni un lateral izquierdo?

-No lo sé, porque Kike Pina lo está haciendo muy bien, y además pueden jugar ahí tanto Santi Villa como Rafa Navarro. Lo ideal sería tener dos futbolistas de un nivel alto por puesto. Pero no estamos preocupados. Si surge, lo valoraremos; si no... pues nos quedaremos como estamos.

-En el Romano hay aficionados que creen a Toni Sánchez y aficionados que creen a Bernardo Plaza. ¿Cuál es su perspectiva dos semanas después?

-Siempre hay cuatro que, a la mínima que haga el club, están esperando para hacer sangre. Por suerte o por desgracia son cuatro. Los demás lo comprenden. A ver... Estuve todo el verano llamándole (a Toni Sánchez) porque sabíamos del problema que podía tener. Yo considero que es un buen jugador, pero muy poco profesional. No vino en las condiciones optimas. Desde el primer día, el entrenador, con muy buen criterio, le dijo que no estaba para competir. Aguantamos tres semanas y vimos que seguía sin estar, y hablamos con él. Me pide que, por favor, diga que es por motivos personales para no salir perjudicado. Nosotros no queríamos dañar a nadie y así lo hacemos. Cuál es mi sorpresa cuando a los dos días él mismo se descubre, se delata y se perjudica. Dijo una barbaridad, pero me parece que en el vestuario no ha habido luto y el entrenador se lo ha quedado claro a los futbolistas

-¿Están disgustados con el número de abonados?

-Esperábamos más, la verdad. El presidente hace un esfuerzo importante para que el equipo esté en las mejores condiciones posibles. El club genera lo que puede y no podemos perder la cabeza, porque luego, al final, ya hemos tenido experiencias anteriores y nos lamentamos. Esperamos que el apoyo crezca con el inicio de Liga, porque trabajamos para que estén contentos y satisfechos.

-¿Se ha quemado mucho con la creación de la nueva cantera?

-Ha sido un verano duro, porque se me ha acusado de una cantidad de barbaridades... Que si me quería cargar el fútbol base, que si sólo iba a hacer un equipo por categoría, que si íbamos a subir la cuota a 600 euros... Desde hace años se está tratando de que vayamos todos juntos. Se han dado las dos posibilidades, que todos pasaran a llamarse de la misma manera o que uno fuera AD y el otro CF pero manteniendo las buenas relaciones, y los responsables del CF no quisieron ninguna de las dos. Aquí no se trató de echar a nadie. Se les ofreció incluso que fueran directivos del primer equipo. Pero decidieron marcharse. Y la realidad es que se han quedado todos excepto tres personas. Los entrenadores son los mismos del juvenil para abajo... Lo importante son los chavales y el objetivo de que en un futuro cercano haya muchos canteranos en el primer equipo. Pero que se me acuse a mí de querer destruir la cantera cuando he sido el único entrenador que ha sacado futbolistas de la casa... eso duele. No nos pueden acusar de las barbaridad que se han dicho.