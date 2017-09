Un buen Badajoz se trae un punto de Murcia El CD Badajoz mereció más en Murcia / PEPE VALERO El equipo de Marrero mereció más ante uno de los equipos favoritos para ascender OPTA Murcia Domingo, 24 septiembre 2017, 21:37

El CD Badajoz llegó a Murcia para enfrentarse a un rival de la parte alta de la clasificación en una de las salidas más complicadas de la temporada. Pero los de Juan Marrero se demostraron a la altura del reto, sacando un empate que por momentos dio la sensación de poderse convertir en victoria.

En los primeros compases del encuentro era el UCAM como no podía ser de otra forma el que tenía el dominio del cuero pero el equipo extremeño estaba bien plantado en defensa y conseguía salir a la contra para asomarse a la meta de Germán.

1 UCAM MURCIA Germán, Kitoko, Góngora, Dani Pérez, Fran Pérez, Vivi, Marc Fernández, Jony Ñíguez, Alberto Quiles, Isi Ros (72' Arturo Rodríguez), David López (55' Víctor García (89' Eneko Eizmendi) 1 CD BADAJOZ Néstor, Chechu, Gabri, Manu Torres, Jesús Múñoz, Javi Rey, Álex Rubio (86' Rubén), Sergio, Juanma (60' Joaqui Flores), Guzmán, Ruano Árbitro: Daniel Yuste Querol. Amonestó por los locales a Jony Ñíguez, Isi Ros y por los visitantes a Manu Torres, Jesús Muñoz, Javi Rey y Álex Rubio Incidencias: La Condomina. 4300 espectadores Goles : 1-0 min.28 Alberto Quiles; 1-1 min.32 Álex Rubio

Y sin embargo, con los murcianos dominando y los extremeños dejando su suerte al contragolpe, el gol local llegaría precisamente de esta guisa. Marc Fernández salió en carrera para lanzar un pase largo sobre Alberto Quiles que ante la salida de Nestor le batía por bajo con mucha clase, poniendo el 1-0 en el marcador.

Pero los visitantes no se vinieron abajo por el golpe recibido y no tardaría en igualar de nuevo la contienda. En una jugada de buena combinación de su centro del campo, el balón acababa en los pies de Guzmán en una banda, para lanzar un centro que cazaba Ruano libre de marca y con un disparo cruzado conseguía batir a Germán poniendo el 1-1 en el electrónico en una primera parte que no dejó más capítulos en el frente de las hostilidades.

En el segundo tiempo el Badajoz salió al campo convencido de que podía llevarse la contienda. El equipo de Marrero empezó a aproximarse a la portería de Germán, poniéndole en ciertos apuros. Los extremeños se sentían muy cómodos en el campo y fruto de ello llegó una ocasión clarísima de Álex Rubio que disparaba a portería para que el balón se marchara rozando el palo izquierdo de la meta de los murcianos.

Los visitantes totalmente crecidos superaban por fases a un UCAM Murcia que parecía algo desnortado. Apretaban mucho los extremeños y en las postrimerías del encuentro un disparo de Ruano estuvo a punto de desequilibrar definitivamente la contienda, pero el meta Germán metía la mano en la misma escuadra para salvar lo que podría haber sido un 1-2 para el equipo pacense que no habría sido injusto.