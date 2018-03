SEGUNDA B Bernardo Plaza renuncia a la dirección deportiva del Mérida Aunque ha presentado su dimisión varias veces, los dueños del club la admitieron ayer para demostrar que se escucha a la afición F. G. MÉRIDA. Jueves, 1 marzo 2018, 08:23

El Mérida anunció ayer la «renuncia irrevocable» de Bernardo Plaza como director deportivo del club. Tras varios meses de crítica y presión social por parte de la grada, ha sido el propio Bernardo Plaza el que ha decidido dar un paso al lado. No es la primera vez que pone su cargo a disposición de Daniel y Pepe Martín, que lo han defendido públicamente en todo momento, pero en esta ocasión sí le han admitido la renuncia con el fin de enviar un mensaje: que el club se está moviendo, que está preocupado por la situación y que no deja de escuchar a su masa social. «Se trata de un golpe de efecto, para que la afición vea que se toman decisiones y evitar un mal ambiente en el estadio el próximo domingo», explicaba ayer un empleado del Mérida.

«Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que, estando o no de acuerdo con las decisiones tomadas por mi cargo y con la única intención del buen llevar de la dirección que dejo vacante, mostraron siempre respeto, apoyo, buen trato, ánimo en los momentos difíciles y que, además, me permitieron compartir vivencias durante todo este tiempo de desempeño», se expresó en un comunicado Bernardo Plaza, quien también mostró un especial agradecimiento a Daniel y Pepe Martín y, sobre todo, al delegado Fernando Torres. «Poco que decirte que no te haya dicho ya. Gracias por todo, amigo».

No obstante, aunque participó en reuniones y fue consultado en todo momento, Bernardo Plaza no fue el máximo responsable ni del cambio de entrenador en diciembre ni de la reestructuración de la plantilla en el mercado de invierno. Hace tiempo que la idea de los dueños del club es que Bernardo Plaza se dedicase a la coordinación de la cantera y encontrar un nuevo nombre para la dirección deportiva de cara al próximo curso. Aunque Plaza seguirá ligado al grupo Abeto, empresa de los primos Martín, aún se desconoce si seguirá vinculado o no a la Academia del club a medio y largo plazo.

El próximo golpe de efecto podría alcanzar al banquillo: Loren dirigirá al equipo ante el filial del Betis el próximo domingo, pero la directiva se planteará muy seriamente su destitución en caso de empate o derrota ante un rival directo en la lucha por evitar el descenso. Solo las dudas sobre su sustituto frenaría el cambio de técnico en el caso de que no se ganase esta jornada.

En un principio, ese encuentro ante el Betis Deportivo se jugará a las 18.30 horas, aunque el club está pendiente de que la Federación Española le permita adelantarlo a las 17.00 horas. Los dos clubes están de acuerdo y sólo falta el sí federativo. Además, también el Mérida ha reconsiderado el precio para las entradas de ese choque: en lugar de los precios habituales para los no abonados, la entrada única ha pasado a ser de cinco euros para todo el recinto.