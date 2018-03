Derrota humillante del Mérida en Lorca

Ridículo espantoso del Mérida en el partido que este sábado jugaron ante el Lorca Deportiva con quien cayó derrotado por 4-0. Los visitantes dieron un recital de facilidades defensivas, no disputaron el encuentro y salieron goleados con justicia. El técnico, Lorenzo Morón, podría ser cesado. Javi Chino fue expulsado en los primeros minutos del segundo tiempo y Golobart se autoexpulsó a los 65 minutos.

A tenor de lo presenciado en la primera parte, el Mérida fue el peor equipo que pasó por el estadio Artés Carrasco en la presente campaña. El equipo emeritense afrontaba este choque muy cerca de las posiciones de descenso, mientras que el Lorca Deportiva lo hacia desde la última posición. El planteamiento que dispuso el técnico Lorenzo Morón, ultradefensivo, de poco sirvió. El cuadro extremeño dio todo tipo de facilidades en defensa. Muy mal colocados con cinco defensas poco expeditivos. Actitud cero sin ganar los balones divididos y siempre eran superados los por locales. Javi Chino, Golobart y José Cruz parecían aliados del Lorca, sobre todo este último. Por delante, Checa no se hacía con el control del medio campo y su compañero de demarcación Julio de Dios, como si no hubiera salido. Jokin Esparza e Ivan Aguilar ocupaban los costados, pero no se iban de nadie. Arriba, muy solo, Javi Gómez. Casi todos ellos, muy conocidos en la región de Murcia. Si al intermedio se hubiera llegado con dos o tres goles a favor de los locales, no hubiera extrañado a nadie.

A los tres minutos, el colegiado anuló un gol a los lorquinos a instancias de su auxiliar. Sergio Rodríguez botó una falta escorada y Britos remató al fondo de la red. Fue un aviso. Un minuto después, el Lorca Deportiva, mucho más intenso, se adelantó en el marcador. Los centrales visitantes estaban muy mal posicionados no acertaron a interceptar el pase de Miguelito a Carrasco, éste se plantó ante Felipe Ramos y le batió a media altura. Socavón de la zaga pecholata y sexto tanto del delantero lorquinista.

A los doce minutos, el Lorca dispuso de otra oportunidad más clara que la del gol. Otro despiste defensivo visitante, centró Miguelito y Carrasco, en el punto de penalti, cabeceó cerca del poste derecho de Felipe Ramos. Y siguieron los acercamientos. Jugadón de los locales, Javi Saura recibía dentro del area, le dejaron recortar pero su disparo lo repelió el larguero. Cerca de la madera se quedó el disparo de Britos en el minuto 23.

No había noticias del Mérida en ataque. Seguían fallones atrás atrás y el segundo del Lorca se palpaba. A falta de tres minutos para el final del primer tiempo, Luismi penetraba por la derecha, ponía un balón al área, raso, y Carrasco que llegaba en carrera, ganaba la partida al montón de centrales que dispuso Morón para anotar el segundo. Antes del tanto local, Morón realizó un cambio cuando menos llamativo.Retiró a un desafortunado José Cruz y dio entrada al delantero Germán.

LORCA 4-MÉRIDA 0 CF LORCA DEPORTIVA: Simón, Luismi, Argachá, Bonaque, Urzaiz (Lincoln,m. 82), Javi Saura, Chirri, Britos, Carrasco (Juan Arcas, m. 73), Miguelito y Sergio Rodríguez (Pedro Montero, m. 69). MÉRIDA: Felipe Ramos, Godswill, Checa (Nana, m. 61), Javi Chino, Golobart, José Cruz (Germán, m. 41), Jokin Esparza, Julio de Dios, Javi Gómez, Ivan Aguilar (Paco Aguza, m. 67) y Santi Villa. Árbitro: Muñoz Pérez (colegio valenciano).Amonestó a los visitantes Felipe Ramos y Julio de Dios. Además, expulsó, por doble amarilla, a Javi Chino en el minuto 46 y, con roja directa, a Golobart en el 78 por parte romana. Incidencias: Artes Carrasco. 200 espectadores. Goles: 1-0, m. 4: Carrasco. 2-0, m. 42: Carrasco. 3-0, m. 60: Chirri. 4-0, m. 65: Chirri. Titular: Los jugadores le indican en Lorca la puerta de salida a Loren. Cayetano Montiel Martínez (Opta) / Lorca (Murcia)

Los presagios en los primeros compases del segundo tiempo fueron malos para los visitantes. Javi Chino realizó una entrada por detrás, a los treinta segundos de la segunda parte, a Javi Saura, y le valió la segunda amonestación. El Mérida afrontó el resto del encuentro con un hombre menos lo que siguió demostrando que los jugadores emeritenses no afrontaron este partido como se esperaba a priori. Una caricatura.

El Mérida arriesgó y dispuso de la mejor ocasión a través de un disparo lejano de Iván Aguilar que, entre Simón y el larguero,evitaron el gol. Pero el Lorca Deportiva, al contragolpe, mató el partido. Al cuarto de hora del segundo tiempo Carrasco enviaba un pase perfecto de Chirri cuyo recorte acabó en golazo. Cinco minutos después, gran individualidiad de Luismi que servía atrás para que el propio Chirri materializara el cuarto que fue el definitivo, aunque bien pudo caer alguno más, sobre todo, cuando a falta de 25 minutos para la conclusión, los romanos se quedaron con nueve jugadores. Algo que, afortunadamente, no pasó factura.

Loren, entrenador del Mérida, se mostró apesadumbrado tras la conclusión de una derrota humillante para su equipo. Cabizbajo, explicó el cambio realizado y se mostró muy crítico con sus propios futbolistas sin entrar ni tan siquiera en su futura profesional: «Es un día triste y complicado. Nos ha faltado de todo. El Lorca ha sido mucho mejor que nosotros y es justo vencedor. Habíamos trabajado como juega el Lorca pero no ha salido nada. El cambio de Jose Cruz es porque he visto que tenía que hacerlo. No sé lo que ha pasado con Golobart. Si el árbitro le ha expulsado es por algo. Lo que no es normal es lo que han hecho mis jugadores en el campo. No ha salido nada y no hemos estado como esperábamos. No tengo nada que decir con respecto a si voy a seguir o no. Solo puedo hablar de mi cuerpo técnico. De la directiva no hablo».