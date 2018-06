Baño de masas de Patxi Salinas en Badajoz Patxi Salinas rodeado de aficionados del Badajoz en la Plaza de Conquistadores / PAKOPÍ El nuevo entrenador blanquinegro anuncia el inicio de la pretemporada para el 9 ó 10 de julio JAVI PÉREZ Badajoz Miércoles, 6 junio 2018, 22:20

La afición del Badajoz está deseosa de novedades de su equipo. Se pudo comprobar este miércoles en la Plaza de Conquistadores. Patxi Salinas ya se pudo hacer una idea de lo que significa ocupar el banquillo blanquinegro. «No me esperaba este recibimiento, la verdad», reconocía nada más salir a la explanada donde aguardaba un centenar de seguidores. «Lo primero es intentar ilusionar a la afición y que esté a muerte con el equipo», había comentado minutos antes a los medios en la planta sexta de El Corte Inglés. Un primer paso que ya ha empezado a dar en sus primeras horas en la capital pacense.

Badajoz desplegó su alfombra blanquinegra para recibir a Patxi Salinas. El nuevo entrenador del club pacense se dio un baño de masas en la Plaza Conquistadores. La afición tiene ganas de abrazarse al nuevo proyecto y sentía curiosidad por conocer de cerca a un técnico que como futbolista forma parte de la historia de la Primera División española con dos Ligas y una Copa en 16 temporadas y 432 partidos entre Athletic y Celta. Como entrenador ha dirigido al Burgos, Rápido de Bouzas, Ourense, Sant Andreu, Gramanet y una exótica aventura en el Melita de Malta.

El técnico vasco se mostraba ilusionado con triunfar en el Badajoz. «Estoy feliz y orgulloso por ser el entrenador del Badajoz», fueron sus primeras palabras durante la presentación que tuvo lugar en la sala de ámbito cultural de El Corte Inglés. «Hace unos días se pusieron en contacto conmigo y me presentaron un proyecto atractivo y no dudé en venir. Desde hoy ya soy un pacense más», añadía.

El preparador blanquinegro adelantó que la pretemporada comenzará entre el 9 y el 10 de julio y que ya perfilan amistosos y tratan de cerrar con el rival la presentación oficial del equipo. Salinas llega con su cuerpo técnico de confianza, David Carnero de segundo y Pablo Velasco de preparador físico. Habló que trabajan en la confección de la plantilla y que están en negociaciones para renovar a los jugadores que interesan que sigan. «Los fichajes llegarán poco a poco. Ahora estamos a expensas de los jugadores que puedan a renovar». Aunque en el plano deportivo prefirió no comprometerse. «Yo voy a vender ilusión. Estoy a tope de carga emocional para hacer una temporada brutal». Más allá de compromiso y trabajo no entró en fijarse metas y objetivos. «No prometo lo que no puedo controlar. Solo prometo lo que puedo cumplir que es trabajo, exigencia, disciplina y honradez. De lo que no tengo ninguna duda es que la afición va a estar orgullosa de sus jugadores». Su lema es ir partido a partido. «Todos queremos estar lo más arriba posible», precisó. Y le pasó la pelota al presidente Pablo Blázquez. «Marcarnos objetivos ahora es una equivocación» . Sobre su manual de estilo de juego señaló que adaptar el sistema a la plantilla y al partido. «En el fútbol se pueden vender muchas cosas, pero yo vendo que al final te pagan por objetivo y el mejor estilo de juego es el que te lleva a la victoria». Y recuperó una frase de Clemente de su etapa como jugador. «'La gente que quiera divertirse que se vaya al circo'. Yo lo que quiero es que mi equipo gane. Si no ganas no cumples el objetivo. La gente se irá contenta si su equipo gana. Habrá partidos que juguemos bien y otros no. La gente tiene que venir al campo a animar al equipo».

La campaña de abonos, el lunes

Pablo Blázquez anunció que la campaña de abonos se pondrá en marcha este lunes 11 de junio con una campaña agresiva y novedades. «Unos precios se mantienen y otros suben, pero habrá alguna novedad que gustará al aficionado», señaló el presidente del Badajoz.