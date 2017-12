El Bálsamo de Fierabrás Álex Rubio marcó ante el Betis y lleva ya cuatro goles. :: c. Moreno El Badajoz visita al colista Lorca Deportiva con la vista puesta en los 23 puntos y las esperanzas en la segunda vuelta ALBERTO GARCÍA BADAJOZ. Sábado, 16 diciembre 2017, 08:45

Don Quijote llenó de fantasías capitalistas el cerebro de Sancho Panza diciéndole que conocía la fórmula del Bálsamo de Fierabrás, «con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay pensar morir de ferida alguna». Un bálsamo barato de producir, pero de efectos milagrosos en dosis ínfimas. Un chollo para cualquier farmacéutica en el que el fiel escudero vio el origen de su futura riqueza hasta el punto de renunciar al gobierno de la Ínsula Barataria a cambio de su fórmula magistral. Sin temor a los 'spoilers', les adelanto que el bálsamo no llegó a producirse y que Sancho murió en la humildad con la que nació.

Visitar al colista antes de irse de vacaciones de Navidad es lo más parecido al Bálsamo de Fierabrás que el Badajoz podría encontrar en la última jornada de la primera vuelta, pero lejos de dejarse llevar por los efectos milagrosos de una hipotética fácil victoria en tierras murcianas, Juan Marrero no se viste de Sancho Panza y pone los pies en el suelo porque la Segunda B no es para caballeros andantes. «Si ganamos en Lorca tendremos 23 puntos, si empatamos, 21, y si perdemos, 20», resume el técnico blanquinegro, que cree que su equipo es merecedor de la primera opción. «Con todo lo que ha pasado este equipo desde julio se merece llegar al descanso con 23 puntos, y a eso vamos a Lorca, no a otra cosa».

El Lorca es el equipo del fútbol profesional español que más goles ha encajado, 35. Hasta la semana, era un honor que ostentaba en solitario, pero después de un meritorio empate a nada con el Real Murcia la pasada jornada, comparte ese privilegio con el Córdoba de Segunda. Pero Marrero no se fía. «El Lorca tiene experiencia en Segunda B y una plantilla importante, pero está en una situación complicada. Que esté ahí abajo no lo hace un equipo más fácil, al contrario, porque tiene el plus de la necesidad. Todavía queda una vuelta completa. No hay equipos descendidos ni en playoff. El que se crea que está salvado de la quema, comete un error muy grave».

Marrero quiere olvidarse de que se enfrenta al colista para centrarse en sus delanteros, que el domingo pasado marcaron cuatro goles. «Tenemos esa cualidad, creamos muchas ocasiones, pero dependemos del acierto de algunos jugadores, y es importante que hayan vuelto a marcar». Por eso el técnico valenciano no moverá mucho el once que ganó la jornada pasada al Betis Deportivo. Ya habrá tiempo de revoluciones cuando vuelvan a la convocatoria Rafa García y Fran Morante. «Yo creo que estarán para el Linense (7 de enero). Son dos bajas importantísimas que nos harán más competitivos». Aunque seguramente no serán bálsamos milagrosos.