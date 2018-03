Las bajas debilitan al Extremadura

Almendralejo. El Extremadura sigue con su calvario en este 2018. El equipo sólo ha ganado dos partidos en los dos meses y medio de año y necesita la victoria en Jumilla como el comer. A eso hay que añadirle las lesiones que ha tenido en este año. Enric Gallego, Pardo, Aitor, Airam Benito, Airam Cabrera..., la lista de lesionados es muy larga y para Jumilla el equipo viaja en cuadro. Para buscar de nuevo los tres puntos fuera de casa -no se gana lejos del Francisco de la Hera desde el 7 de enero- el entrenador Rafael Martín Vázquez no podrá contar con varios futbolistas. Pardo, Aitor y Airam Cabrera no viajarán con sus compañeros por lesión y Borja García tampoco lo hará, aunque el central será por sanción.

Estas son tres bajas seguras para el Extremadura en su viaje a Jumilla, pero además el conjunto azulgrana cuenta con otros tres futbolistas tocados. Fran Miranda, Jesús Rubio y Nico Delmonte no han entrenado con normalidad durante la semana y si se recuperan a tiempo llegarán muy justos al encuentro en tierras murcianas.

El caso de Pardo es el que más preocupa a Martín Vázquez. El jugador valenciano del Extremadura lleva sin jugar desde que fue expulsado en el minuto 27 del partido entre el conjunto azulgrana y la Balompédica Linense en Almendralejo. Desde el 28 de enero lleva José Antonio Pardo sin disputar un minuto con la casaca azulgrana y su propio entrenador admite que la situación es complicada tanto para el jugador como para el equipo. «El tema de Pardo preocupa. Sobre todo por él. Está en un 'stand by'. Habrá que esperar las próximas semanas, pero no me planteo plazos para recuperarlo», manifestó Martín Vázquez. Con este panorama de lesiones, el entrenador madrileño tendrá que mover ficha para alinear un 'once' competitivo para conseguir los tres puntos fuera de casa más de dos meses después.