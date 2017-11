«Si bajamos la intensidad somos muy vulnerables» Lunes, 6 noviembre 2017, 07:46

Juan Marrero se mostró contento por la victoria y orgulloso de sus jugadores y de los seguidores blanquinegros. «Estoy satisfecho por poder darle una alegría a nuestra gran afición. Ha sido clave porque estábamos cansados». El técnico del Badajoz reconocía que su equipo se desconectó en esos minutos que dieron lugar al empate por el esfuerzo y desgaste de una semana cargada de partidos. «Hemos notado el cansancio y llegábamos mal, pero los jugadores han vuelto a tirar de corazón y alma, lo tenían que sacar de donde fuese». En ese punto admitía que «si bajamos la intensidad somos un equipo muy vulnerable. La premisa en cada uno de los partidos es no borrar esa intensidad nunca. Había que dar el doscientos por cien y sacar la calidad como hoy». El técnico blanquinegro también explicó la lesión de Néstor en el calentamiento. «Tenía unas molestias en la espalda. Aunque con Fernando no sabíamos cómo iba a reaccionar porque no ha podido entrenar en juego real».

El técnico amarillo Suso Hernández se refirió a Juanma García como un jugador especial. «Juanma tiene posibilidades para saltar de categoría». Marrero también se deshizo en elogios. «Ojalá marque 30 goles. Ahora tenemos que disfrutar de él».

Joaqui celebró con un gol su mejor partido de la temporada. «Soy el primero en reconocer que no he empezado bien, no me encontraba con confianza. Pero hoy me he sentido muy a gusto». Su gol fue decisivo. «Cuando nos empataron no me lo creía. Hemos hecho un partido muy completo».