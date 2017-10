SEGUNDA B El Badajoz vuelve a su realidad Eloy Jiménez pelea un balón con el alavesista Dani Torres en el Trofeo Ibérico. :: J. V. ARNELAS «Me mola el derbi, es uno de los mejores partidos que se pueden ver en la región», expone Marrero ante la visita al Mérida J. P. BADAJOZ. Viernes, 6 octubre 2017, 08:34

Ya lo decía Juan Marerro tras imponerse al Alavés en el Trofeo Ibérico. «Mañana -por este jueves- volvemos a nuestra realidad que es preparar el partido de Mérida». Y esa realidad les espera el domingo en el Romano. El Badajoz apaga ya los focos del Trofeo Ibérico y su ilusionante triunfo ante un Primera para poner todos los sentidos en el derbi. «Es importante para la historia del Badajoz y la afición, pero mi cabeza está en el Mérida», admitía el técnico. «Es una alegría para la afición, pero no pasa de ahí. No son tres puntos, ojalá valieran no tres, sino seis», añadía.

El equipo blanquinegro no ha ganado todavía en liga y espera que ese triunfo, además de las buenas sensaciones que dejó el equipo en la segunda parte le aporte ese plus de confianza para estrenarse por fin. «Nos sirve psicológicamente para afrontar los retos que nos vienen», expuso Marrero en la rueda de prensa para posteriormente resaltar también el trabajo defensivo. «Siempre que ganas a un Primera moralmente te ayuda. Algunos jugadores han sacado la calidad que tienen. Yo destacaría eso unido a que es la primera vez que dejamos la puerta a cero».

El preparador del Badajoz se mostró satisfecho con la actitud del equipo y confía en el despertar del talento de su plantilla para iniciar el despegue. «Tenemos jugadores que nos van a dar buen juego y goles. No sé cuando, pero espero que sea ya el domingo». En ese sentido, alabó el trabajo de sus jugadores y el paso al frente dado en una prueba que supuso una oportunidad para reivindicarse a los menos habituales y la vuelta a los terrenos de juego de José Ángel después de cinco meses. «Todos quieren ser titulares. Vamos a Mérida con cuatro bajas y podemos suplirlo con la competitividad del grupo». A ese respecto, espera que el derbi marque ese punto de inflexión con un golpe de efecto por conseguir esa primera victoria que cargue la moral por partida doble. «Estoy contento por cómo están reaccionado ante factores adversos, pero falta ese puño en la mesa en liga».

Marrero reconocía tener ganas de que llegara el domingo. «Me mola el derbi. Es uno de los mejores partidos que se pueden ver en la región porque hace tiempo que no se veían en Segunda B y por la cantidad de gente que arrastran los dos equipos». Sobre la segunda cita de rivalidad provincial consecutiva, advertía que su equipo está preparado para quitarse esa losa del primer triunfo y dar la sorpresa en el Romano. «Va a ser un derbi exigente. Allí el Mérida muestra un nivel altísimo. Pero no somos menos que nadie y podemos ganar a cualquier equipo», apuntó.

Viaje y entrada por 14 euros

El Badajoz organiza un viaje para aquellos aficionados interesados en acompañar al equipo en Mérida. La entrada más autobús cuesta 14 euros. Hay que recordar que el precio de las localidades para los abonados es de 7 euros, tras el acuerdo alcanzado por los cuatro clubes de Segunda B para los derbis. Las entradas pueden adquirirse en las oficinas del Nuevo Vivero.