El Badajoz toma oxígeno Álex Rubio celebra el gol del empate del Badajoz. :: CASIMIRO MORENO El equipo blanquinegro ofrece su mejor versión y recupera sensaciones para afrontar la segunda vuelta con optimismo J. P. BADAJOZ. Martes, 12 diciembre 2017, 08:19

El Badajoz sigue en terreno pantanoso, pero las sensaciones son bien diferentes. De caer en el desfallecimiento después de cuatro semanas de lucha incansable a recobrar sus fuerzas para intentar salir de su delicada situación. Y lo que es más importante, transmitir esas señales de que con este equipo todo es posible. Hasta soñar más allá de la permanencia.

Los jugadores blanquinegros dieron otro ejemplo más de coraje y de no rendirse nunca por muchas cicatrices que te la Segunda B. «Tengo un grupo excelente. No tengo ninguna queja del vestuario, les aprieto y no es fácil después de Almendralejo con una goleada, que se ponga 0-1 un equipazo como el Betis B y reaccionar como lo ha hecho el equipo. Junto con la afición que ha dado muestras otra vez de su apoyo. Es increíble. Su apoyo es incondicional», subrayaba Juan Marrero tras el 4-1 al filial verdiblanco.

El Badajoz coge oxígeno en el momento en que se sus reservas se agotaban y se quedaba sin aire. El cuadro de Marrero se da un pequeño respiro cuando más lo necesitaba. Los pacenses se habían metido en finales ya en diciembre y la primera la solventó con un despliegue físico, acierto y poderío impresionantes. Propios de un equipo con más alturas de miras que luchar por la salvación. También por saber levantarse de los golpes cuando su oponente le tenía casi noqueado contra las cuerdas.

Ante un rival directo como el Betis Deportivo, realizó su mejor partido de la temporada. Y eso que todo se puso muy cuesta arriba a los dos minutos al verse con el marcador en contra, aún más teniendo muy presente el reciente bofetón del Extremadura siete días atrás. Los blanquinegros supieron gestionar la ansiedad y templar los nervios para reconducir la situación. «Me quedo con la rabia del equipo tal y como se había puesto el partido de saber reaccionar», apuntaba el preparador del Badajoz. Marrero valoró el enorme esfuerzo de los suyos durante todo el encuentro y el mérito no sólo de darle la vuelta, sino por la forma de conseguirlo. «Hemos sido capaces de marcar 4 goles a un equipo que si no llegamos a proponer lo que hemos propuesto desde el 1 al 94 te bailan porque han bailado a muchos equipos como el otro día al mismo Cartagena. Lo hubiésemos pasado muy mal», reconocía.

En ese sentido, se mostró satisfecho con el trabajo de equipo. «La reacción ha sido en positivo. No ha habido más pasividad defensiva a diferencia de otros partidos y hemos empezado a crear situaciones. La reacción del equipo te pone la piel de gallina, ha tirado de corazón». Y especialmente se sentía feliz por los seguidores. «Le hemos dado una alegría a nuestra gran afición. Han disfrutado mucho, seguro». Álex Rubio lideró esa reacción y contagió al equipo con su excelente actuación. «Ojalá tenga esa continuidad y regularidad que te dan los jugadores más hechos y lo podamos disfrutar durante mucho tiempo», expuso Marrero.

La victoria ante el filial bético saca al Badajoz del descenso, aunque no del peligro porque no le permite escapar de la plaza de promoción por la permanencia. Con 20 puntos y la visita al colista Lorca Deportiva para cerrar el año permiten mirar la segunda parte del campeonato con optimismo, sobre todo por las circunstancias y desgracias que han tenido que ir sorteando los blaquinegros y donde espera dar un paso más en el momento de poder contar con toda la plantilla. «Las primeras vueltas son completamente diferentes a las segundas. Influyen varios aspectos como el tema físico, lesiones, pagos... Nosotros en aspectos negativos hemos tenido muchos en forma de lesiones y sanciones en jugadores muy importantes. Ojalá eso cambie. En el momento que entren Rafa García y Fran Morante va a aumentar mucho el nivel del equipo, sobre todo a la hora de competir. Ahora con la entrada de José Ángel tenemos otra alternativa. Hemos demostrado que hemos podido sumar más puntos, al menos esa es la impresión. No sabes lo que va a pasar. Otra vez nos estamos juntando, esto no lo había visto nunca».