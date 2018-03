El Badajoz no termina de despegar Guzmán durante el partido del domingo en San Fernando. C.ZAMBRANO El equipo blanquinegro sigue sin encadenar esas dos o tres victorias consecutivas que le alejen definitivamente de los fantasmas del descenso J. P. BADAJOZ. Martes, 20 marzo 2018, 08:25

El Badajoz no termina de levantar el vuelo. Pasan las jornadas y el equipo de Juan Marrero sigue sin quitarse la amenaza del descenso. Los blanquinegros tienen a tres puntos la plaza de promoción por la permanencia y a cuatro el descenso directo. Los de atrás no tiran la toalla y el conjunto pacense no consigue encadenar esas dos o tres victorias consecutivas con la que despegarse del apretado furgón de cola. El Badajoz parece fiarlo todo a su fiabilidad en el Nuevo Vivero.

Hace justo un mes, Villanovense y Badajoz se enfrentaban en un duelo directo por la salvación. Un partido marcado para salir a flote y empezar a mirar hacia arriba para quien saliera victorioso. Cuatro partidos después, los serones piensan más en el playoff de ascenso -lo tiene a cuatro puntos- que en las apreturas del pozo clasificatorio. Contando el derbi, el equipo de Iván Ania ha conseguido cuatro vitorias y un empate que le ha catapultado a la séptima plaza, prácticamente despreocupado ya del descenso. El Badajoz, en cambio, no logra quitarse esa angustia de encima a pesar de su buena dinámica. Jumilla, Las Palmas Atlético, Lorca Deportiva y Córdoba B no ceden y la lucha por salir de las últimas cuatro plazas cada vez está más reñida. Los de Marrero mantienen cierto margen y tienen a tres equipos por debajo antes del temido puesto 17 que marca la línea roja del descenso.

En San Fernando, el Badajoz volvió a dejar escapar una oportunidad de oro para poner tierra de por medio con la zona de peligro. Se medía a un rival directo y a los dos minutos el partido se le puso de cara con el gol de Jesús Muñoz. Pero en la segunda mitad el conjunto cañaílla remontó y le adelanta en la clasificación. «Estoy triste por perder tres puntos, pero hay que seguir y ahora pensar en el próximo encuentro», exponía resignado Juan Marrero.

Ahora se avecinan compromisos claves en su objetivo de sellar la permanencia y el Nuevo Vivero se presenta como su mejor salvoconducto. Pasado el Granada B de la matinal de este domingo de Ramos en el Nuevo Vivero, se sucederán dos duelos directos en Las Palmas y Jumilla en casa antes de encarar tres citas exigentes con aspirantes al ascenso como Cartagena, Murcia y Extremadura, estos dos últimos consecutivos en el coliseo pacense. Los blanquinegros cerrarán la liga ante Betis Deportivo y Lorca Deportiva, otros dos rivales directos en dos encuentros donde espera ya tener asegurada su continuidad en Segunda B.