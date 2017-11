«El Badajoz no va a tener problemas para la permanencia» Viernes, 17 noviembre 2017, 08:25

El Cartagena es de otra liga diferente a la del Badajoz por presupuesto. Monteagudo admite esa distancia a nivel económico, aunque advierte que no garantiza los tres puntos y menos en un grupo tan exigente. «Es el más igualado de los últimos años. Pierdes un partido y caes al sexto puesto y por abajo ganas dos y te metes arriba».

El técnico albaceteño conoce muy bien la fuerza que tiene el Badajoz en el Nuevo Vivero. «En su campo no es fácil y cuenta con un factor muy potente como su afición, que aprieta bastante». Monteagudo considera que el club pacense ha confeccionado un gran plantel. «Conozco bien esta categoría y tiene buenos futbolistas como Juanma que es un puñal, Álex un jugador con futuro, Ruano, Guzmán, Joaqui, Javi Rey, Álex Herrera a quien he dirigido, Sergio Martín... Gente experimentada, de buen fútbol y lucha. El Badajoz va a estar tranquilo en liga y no tendrá problemas para conseguir la permanencia. Le ha costado arrancar, pero las lesiones también le han condicionado».