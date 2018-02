El Badajoz, a romper la baraja Jugada del partido disputado frente al Écija en el Nuevo Vivero:. HOY El equipo blanquinegro confía en devolverle el golpe del Nuevo Vivero a un Melilla que va lanzado en busca de la fase de ascenso JAVI PÉREZ Badajoz Sábado, 3 febrero 2018, 20:36

El Badajoz visita a su único verdugo en el Nuevo Vivero dispuesto a devolverle el golpe y frenarle en sus aspiraciones de playoffs. El Melilla ha metido la directa en su objetivo de meterse en la fase de ascenso con tres victorias consecutivas que le han colocado quinto con los mismos puntos que el Murcia, cuarto.

Los de Marrero confían en sacar ese triunfo foráneo que se le resiste en este 2018 y que le haría romper la baraja para envidar a grande. No van de farol los pacenses ante un cuadro norteafricano lanzado al playoff. El técnico blanquinegro es consciente de la necesidad de refrendar la fiabilidad como local puntuando fuera para intentar amarrar cuanto antes la permanencia y olvidarse de una vez por todas del peligro. «Es una oportunidad que tenemos para dar un golpe en la clasificación e impedir que otra vez estemos pensando en los cuatro últimos», apuntaba Marrero en la rueda de prensa de los viernes. El equipo pacense quiere cruzar ese estrecho margen que le separa en un grupo tan igualado entre los dos frentes para encaramarse entre los que miran hacia arriba y los que siguen nadando contracorriente por alcanzar la orilla.

El preparador valenciano afronta el complicado viaje a Melilla con las bajas de Joaqui Flores, en su última semana de recuperación; José Ángel, con molestias musculares; Chechu, recién incorporado al trabajo de grupo y falto de ritmo; y Álex Rubio, por sanción. La ausencia del delantero sevillano es la que más preocupa a Marrero por su falta de reambio natural y su aportación en el sistema de presión alta. «La baja de Álex Rubio condiciona mucho», lamentaba. Marrero dejó caer que ante esta circunstancia podría cambiar su sistema y entre esas alternativas dar entrada a Rafa García para contrarrestar el potencial melillense en la zona ancha o meter a Eloy Jiménez de enganche con Juanma García.

Manolo Herrero, por su parte, no podrá contar con los lesionados Dani Barrio y Pedro Luis ni con los sancionados Zelu y Nando de la Rosa. Pero el técnico melillense puede disponer de los dos fichajes llegados esta semana Braim, del Linares; y el exemeritense Mustafá.

UD MELILLA-CD BADAJOZ UD Melilla: Tanis Marcellán; Josu Ibarbia, Jilmar, Odei, Mahanan, Lolo Garrido, Juanma Espinosa, Boateng, Toscano, Pedro Vázquez y Yacine. CD Badajoz: Pol Ballesté; Rafa Navarro, Fran Morante, Jesús Muñoz, Gabri Izquier; Rafa García; Guzmán, Javi Rey, Javi Pérez, Ruano; y Juanma García. Árbitro: Alberola Rojas (castellano-manchego). Estadio y hora: Álvarez Claro, 12.00 (www.facebook.com/TelevisiónMelilla o www.inmusa.es).

El Álvarez Claro no es inexpugnable. Mérida (0-1), Marbella (1-2) y Las Palmas Atlético (0-1) asaltaron el estadio melillense esta temporada. Aunque precisamente tras la derrota ante el filial canario, el conjunto de Manolo Herrero ha apretado el acelerador con tres victorias consecutivas en su trilogía murciana ante Jumilla (0-2), Cartagena (2-0) y Murcia (0-1) y considera la vista del Badajoz como una oportunidad para confirmar su candidatura en la lucha por la fase de ascenso. «Ha habido momentos en los que lo hemos pasado muy mal, como en noviembre, y nos tiene que servir de lección», admitía el entrenador del Melilla en su comparecencia previa al partido.

Marrero recordó la superioridad de los melillenses en la ida, pero avisó que ambos equipos son ahora distintos en motivaciones, engranajes y piezas. «Hace una vuelta entera y nos ganó bien. Se vio un equipo muy rocoso y ofensivamente nos hizo mucho daño. Pero esto ha cambiado y es otro partido. Ellos están cerca del playoff y nosotros en una situación que no sabemos exactamente hacia qué dirección vamos a ir. Y queremos ir hacia arriba». Y comentó la oportunidad de retornar a las victorias visitantes a pesar de la dificultad que entraña el Álvarez Claro donde no gana el Badajoz desde hace 41 años, en marzo de 1977 con gol de Toni Tienza. «Necesitamos fuera de casa tres puntos porque son quince oportunidades que tenemos para intentar conseguir la permanencia y no podemos despreciar ningún campo sabiendo que el proyecto de Melilla es para ascender», asumía el técnico.