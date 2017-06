El Badajoz vuelve a ser de bronce cinco años después El equipo de Marrero apela a la épica para remontar y volver a Segunda B cinco años después JAVI PÉREZ Badajoz Lunes, 26 junio 2017, 12:57

El Badajoz elabora su ascenso en barrica de bronce. Ha sufrido toda la temporada y el último partido no iba a ser menos. Ni el Atleti. Cuando más se apoderaban los nervios y el corazón se aceleraba a mil revoluciones por la angustia llegó el ansiado gol que desató el delirio en el campo, el banquillo y las gradas. Imposible de contener tanta alegría. Ruano y Joaqui Flores tenían que ser. Todo coraje y pundonor. El equipo blanquinegro volvía a Segunda B después de cinco años de travesía y con mucho sentimiento. Lo celebró con un buen rioja y con una afición entregada. Marrero tenía encargada la misión de subir al Badajoz a Segunda B y la cumplió con su cuarto ascenso.

1 CALAHORRA 2 BADAJOZ CD Calahorra; Txerra; Sito Castro, Eder, Marcos Martín, Cristian; Astudillo, Almagro, Iñaki Toledo (Josua, min. 62), Mario León; Xavi Barace (Rubio, min. 66) y Satrústegui. CD Badajoz Nico; Chechu, Pozo, Benítez, David Gallego; Joaqui Flores, Santigosa, Álex Herrera (Rodao, min. 85), Ruano; Gabri y José Manuel (Joselu, min. 57). Goles 1-0: Satrústegui de penalti, min. 25. 1-1: Ruano, min. 71. 1-2: joaqui Flores, min. 78. Árbitro Sarasua Aramburu (vasco). Expulsó del banquillo al fisio del Calahorra Fernando Pérez (36). Amonestó en el Calahorra a Cristian (35), Sito Castro (39), Almagro (42) e Iñaki Toledo (51) y por el Badajoz a José Manuel (2), Pozo (24) y Nico (93). Incidencias Unos 5.000 espectadores en La Planilla, unos 500 aficionados incansables en su aliento desplazados desde Badajoz. Se guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de la hermana de Angelito, utillero del Badajoz, y la esposa de Paco Ramos, exentrenador y comentarista de Canal Extremadura. En el palco, el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol acompañado por el presidente del Badajoz Pablo Blázquez. El Calahorra hizo entrega de una placa conmemorativa al entrenador Eduardo Arévalo por sus 500 partidos en Tercera. Fenomenal ambiente durante toda la jornada del domingo entre las dos aficiones en el Paseo del Mercadal en el centro de Calahorra. José Ángel, Parada, Borrego, Blas y Copito (con una camiseta con la imagen de la entrañable Emilia) presenciaron el partido justo detrás del banquillo blanquinegro. La afición del Badajoz despidió a la del Calahorra medio del césped con gritos de ánimo.

Lo pasó por momentos mal el Badajoz. A pesar de su dominio no conseguía penetrar en las líneas enemigas. El partido empezó vibrante y con gran tensión. En cada acción saltaban chispas. Prueba de ellos la amarilla a José Manuel a los dos minutos. El Badajoz trataba de poner el balón sobre la alfombra, mientras que el Calahorra explotaba el juego directo con balones largos a Satrústegui para hacer daño. El equipo blanquinegro había desplegado sus alas, pero Ruano y Joaqui no encontraban la pista de despegue con un rival que defendía con las líneas muy juntas. Ese repliegue hacía sufrir a los pacenses que no disponían de situaciones de disparo.

El Badajoz lograba meter al Calahorra en su campo, pero al equipo local parecía no importarle. Seguía con su plan de sorprender a los blanquinegros a la contra. Dominaban los de Marrero y tenían las ocasiones. De nuevo como en Badajoz, en el minuto 19 se produce una jugada polémica, esta vez en el área calagurritana con derribo de Santigosa. El colegiado vasco no señaló penalti ante las protestas pacenses. A partir de ahí se revolucionó el encuentro. En la siguiente jugada, un calco del posible penalti anterior, pero en el área de Nico con Pozo y Astudillo de protagonistas. El extremo rojillo caía y en esta ocasión el árbitro vasco Sarasua Aramburu no lo dudó y señaló los once metros. Satrústegui volvía a enfrentarse a Nico, aunque ahora no falló y puso por delante al Calahorra. El hijo del mítico jugador de la Real Sociedad hizo estallar el estadio de delirio y deshacía cualquier posibilidad de prórroga. La Planilla empezó a apretar.

«Cuando hemos calentado le he pegado una a la escuadra y me dije que la próxima la metía por allí» RUANO

La primera parte del plan de Marrero se vino abajo. Quería marcar rápido para jugar con los nervios y la presión local, pero se veía por detrás en el marcador. Aunque las cosas no cambiaban mucho y el gol le servía a los pacenses. En el Badajoz comenzaron las precipitaciones y caía una y otra vez en elaborar en el juego directo. Mala señal. Aún así, Álex Herrera dispuso de varias oportunidades con una falta de rosca que salió por encima del larguero y otra en la que le ganó la espalda al defensor para enfilar la portería, pero resolvió mal.

Ruano y Joaqui habían minado la defensa riojana con sus internadas y ya tenían a sus marcadores con amarillas en el minuto 40. Una baza que debía aprovechar en la segunda poniendo la moto a todo gas.

«Por suerte he vivido dos ascensos más, pero ninguno como hacerlo con mi afición y el equipo de mi tierra» Joaqui Flores

En la segunda, el Badajoz quiso imponer su juego y ritmo al partido y salió a morder. Pozo tuvo el empate, pero envió alto un rechace tras saque de esquina. Los blanquinegros seguían sin ver espacios entre el tejido pegajoso de los riojanos. El Calahorra se mostraba como un muro infranqueable y muy seguro atrás. El Badajoz funcionaba como un martillo pilón. Muy machacón arriba, pero no terminaba de tirar entre los tres palos. Marrero buscó otra alternativa con el juego entre líneas más templado y de control de Joselu.

ASCENSO A TERCERA El ascenso del Badajoz a Segunda B deja un hueco en el grupo extremeño de Tercera División que ocupará el Castuera. Ayer, en Calahorra también se celebró ese ascenso por parte de algún blanquinegro

El Calahorra se defendía con uñas y dientes y se limitaba a esperar algún contragolpe. Así se llevó un buen susto el Badajoz en una jugada de Satrústegui por banda que centró y el balón se paseó por delante de la portería de Nico sin encontrar rematador. Los blanquinegros respondieron con otro golpe en una jugada con varios remates a trompicones y que sacó la defensa rojilla bajo palos.

El mago Ruano

El Calahorra ya no se escondía y esperaba encerrado agazapado. El banquillo blanquinegro era un manojo de nervios. El Badajoz achuchaba y empezaba a creer en el ascenso. Se veía venir. Pero faltaba que alguien se sacara el conejo de la chistera y ahí irrumpió Ruano para agitar su varita mágica. Tuvo en Joselu a su colaborador en el escenario al sacarse magistralmente una falta al borde del área. Ruano pidió el balón. Tenía confianza y ejecutó de forma magistral para desatar el éxtasis entre la incansable afición pacense. Era su partido y su momento. También el de Joaqui Flores, quien después de dos palos en esta fase de ascenso quería brindar en bronce con un golito. Y también llegó. En una gran jugada de Gabri marchándose de todo aquel pasaba por su lado y asistir sobre Joaqui que aparecía como el correcaminos a su lado para poner el ascenso rumbo a Badajoz. Beep, beep. La grada era un clamor. Fiesta por todo lo alto. Y en el palco, Pablo Blázquez recibía el consuelo de Pedro Rocha al romper a llorar de la emoción y la tensión acumulada a lo largo de toda la temporada.

El perfecto hermetismo Calahorra se rompió en mil pedazos con el gol de Ruano. Como un castillo de naipes. Ahora el reloj corría a favor del Badajoz. El banquillo y la grada blanquinegra sólo esperaban que el colegiado pitara el final para compartir la alegría en el césped con los héroes del partido. Cuando Sarasua Aramburu levantó el brazo todos saltaron al campo para fundirse en un gran abrazo de bronce.