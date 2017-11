El Badajoz se propone marcar distancias en Jumilla Javi Rey se perderá su primer partido con el Badajoz. MORENO / CASIMIRO El equipo de Marrero busca escapar del pozo sin Néstor, Morante, Chechu, Eloy Jiménez, Guzmán y el sancionado Javi Rey J. P. BADAJOZ. Domingo, 12 noviembre 2017, 09:45

Otra jornada más el Badajoz tiene que sobreponerse a las circunstancias en busca de un triunfo vital en Jumilla con el que emprender su huida hacia adelante y de paso alejar a un rival directo. El equipo de Marrero cabalga con paso firme en su objetivo de escapar del abismo a pesar de arrastrar cada domingo una plaga de bajas que le impide tener una semana tranquila y que le condiciona el once.

Las lesiones siguen castigando al vestuario blanquinegro. Chechu, con lumbalgia; y Guzmán, con sobrecarga muscular, se añaden al parte médico. Una lista en la que ya estaban Fran Morante, recuperándose de sus problemas musculares en el cuádriceps; Eloy Jiménez, con esguince de tobillo; y el portero Néstor, a quien unas molestias en la espalda durante el calentamiento dejaron fuera del once ante Las Palmas Atlético. A esas bajas se une la de Javi Rey al tener que cumplir ciclo de amarillas. En total seis ausencias que obligan al Badajoz a viajar con lo justo a Jumilla. «Lo normal en los últimos partidos. Seis bajas, pero con gente suficiente para hacer un equipo competitivo», asumía con cierta resignación Juan Marrero.

El conjunto pacense probará su buen momento por primera vez sin Javi Rey, titular en los trece encuentros y junto a Juanma García los únicos de la plantilla que los han jugado todos. Rafa García asumirá el mando en el centro del campo después de rendir a gran nivel como central en los dos partidos anteriores. Jesús Muñoz y Álex Rubio vuelven a la convocatoria. El Jumilla, por su parte, no podrá contar con su pareja de organizadores titular, Miquel y Cifuentes, sancionados con dos y cuatro partidos respectivamente, aunque recupera a Fran Moreno y Chaco.

A pesar del carrusel de bajas, Marrero confía en aprovechar la dinámica de su equipo y prolongar la racha. «No vamos a ver qué pasa, vamos a sumar tres puntos». El Badajoz encadena cinco jornadas sin perder, pero el preparador blanquinegro apuntaba que todavía queda mucho camino por delante. «Cómo va a aparecer la relajación si entrenamos en sitios que yo no quisiera para nadie y estamos a tres puntos del pozo». En ese sentido, Marrero incidía en las pésimas condiciones que tiene que trabajar su equipo desde pretemporada. «Nadie quiere este número de lesiones, pero donde entrenamos es difícil que disminuyan. Cuando se cura uno aparece otro. No queda otra que fortalecerse y esperar que sean menos cada partido», exponía en la rueda de prensa del viernes. En ese sentido, precisó que incluso se llegaba a poner en riesgo la integridad de sus jugadores. «Tuvimos que cortar la sesión del miércoles por cómo estaba el campo de entrenamiento. El miércoles no ha sido una sesión fructífera, no se ha podido trabajar mucho por cómo estaba el campo y porque estaba en riesgo la salud», lamentaba.

El Badajoz quiere marcar distancias en Jumilla. «Es un rival directo, pero no dejan de ser tres puntos, muy importantes para nosotros y para ellos. Es un equipo bien trabajado y con buenos jugadores. Lleva 8 puntos, pero es irreal y estoy seguro que va a salir de ahí». Y avisa por dónde pueden venir los problemas para el Badajoz. «A balón parado tenemos que mostrar nuestra mejor versión, tenemos que estar muy concentrados y ser muy competitivos».