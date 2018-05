SEGUNDA B El Badajoz prepara el cambio de guardia con Premium Blázquez en el palco. :: CASIMIRO La actual directiva seguirá en periodo de transición hasta que se complete la conversión en SAD J. P. BADAJOZ. Miércoles, 16 mayo 2018, 08:34

Resuelto el futuro deportivo ahora toca aclarar el institucional. La afición del Badajoz depositó toda su confianza en Premium Sports el pasado 14 de enero en una apuesta a ciegas para crecer como club. Y desde entonces poco o nada más se sabe de las intenciones del grupo inversor más allá de la transformación en Sociedad Anónima Deportiva y sus líneas maestras expuestas por su administrador único Matías Navarro y su directora financiera Silvia Suárez. De momento, son las únicas caras visibles de los inminentes gestores de la entidad blanquinegra porque siguen sin darse a conocer.

Este miércoles vuelven a reunirse en Badajoz con la directiva que preside Pablo Blázquez para perfilar los detalles del trasvase de poder. Una transición que se presupone tranquila, pues hasta que no culmine la conversión en SAD no se haría efectivo de manera oficial el cambio de titularidad en el Badajoz. Y ese proceso aún no ha comenzado porque se encuentra en la fase de auditoría de cuentas y aún faltaría aprobar las del actual ejercicio prevista para finales de mayo. Así que hasta al menos entrado julio no se pondría en marcha la venta de acciones en tres fases y se prolongará varios meses. Aunque antes debe contar con la aprobación del CSD y LFP y posteriormente dar entrada de la sociedad en notaría y registro mercantil.

Durante ese tiempo, ambas partes deberán llegar a un entendimiento para colaborar juntas. «Habrá un periodo de transición mientras se hace la conversión porque hasta que se cierre nosotros somos los responsables del club y estaremos pendientes de lo que se haga», explica Pablo Blázquez. Con estos plazos no se descarta que la actual directiva tenga que empezar a planificar la nueva temporada. «El club sigue trabajando y preparando cosas para el próximo año». En ese sentido, la plantilla no partirá de cero porque algunos jugadores tienen la renovación automática en sus contratos.

Pablo Blázquez ha cumplido su cuarto año al frente del Badajoz (uno como gestora y tres electo) y en teoría habría convocatoria de elecciones en 2019. «Nos gustaría ir dejando el club a finales de mayo, pero como va todo el proceso de conversión de lento tampoco vamos a desaparecer. Estamos colaborando con ellos». La idea del presidente blanquinegro es ofrecer una rueda de prensa en dos semanas a modo de despedida. Con el Badajoz jugándose la permanencia, el grupo inversor ha preferido trabajar en silencio -ha mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento con el Nuevo Vivero como eje central- para no interferir. «Nos gustaría que la semana que viene se presentara el proyecto por parte de Premium», expone Pablo Blázquez.