«Somos el Badajoz, no podemos conformarnos con ir a empatar» Marrero afronta con confianza otro duro compromiso en Murcia y asume que Fran Morante y Rafa García no estarán antes de fin de año J. P. BADAJOZ. Viernes, 24 noviembre 2017, 07:40

El Badajoz es uno de los clubes con el presupuesto más bajo de la categoría, pero eso no implica que se arrugue al enfrentarse a potencias económicas como se pudo comprobar ante UCAM Murcia o Cartagena y este sábado pretende demostrar también en la Nueva Condomina. Juan Marrero admite el mayor nivel económico de clubes que parten con un objetivo claro de ascenso. «Nos enfrentamos a plantillas muy grandes y costosas, pero podemos competir contra cualquiera. Sobre todo no tener ningún temor de ir a ningún campo», advertía.

El Badajoz afronta en Murcia la segunda etapa de montaña después de pasar el puerto de categoría especial de Cartagena y antes de subir otro muro en Almendralejo ante el Extremadura. Pero el técnico blanquinegro no se hace cuentas sobre el premio a conseguir entre los tres picos de altura. «Somos el Badajoz, no podemos ir a ningún sitio a conformarnos con el empate o con sacar un punto de seis. Estaría traicionando el espíritu y la historia de este club. Nos enfrentamos a gigantes económicos, pero en cuestión de orgullo, raza, honor y afición hay muy poquitos que nos ganen», sostenía Marrero en la comparecencia previa a los partidos. En ese sentido, reconocía que en principio Cartagena, Murcia y Extremadura se mueven en otra liga a la del Badajoz. «Nos vamos a enfrentar a tres equipos con un objetivo de quedar campeón y ascender a Segunda, no sólo clasificarse a playoff».

Marrero poco a poco va recuperando efectivos como Eloy Jiménez y Buben, aunque para Murcia mantiene las bajas de Rafa García, con fractura en el pie; y Fran Morante, en la última fase para superar sus molestias musculares en el cuádriceps. «Se nota en el entrenamiento porque hay más competitividad y tienes más opciones en algunos puestos. En la zona de centrales y pivotes estamos escasos, creo que será así hasta Navidad porque será difícil que recuperemos a Rafa y a Fran», asumía Marrero.

Precisamente, Fran Morante será el protagonista ausente en la Nueva Condomina. El central cordobés no tendrá la oportunidad de reencontrarse con su exequipo. «Hubiera sido especial ir a Murcia porque quedan compañeros allí y en la Condomina hay siempre un ambiente magnífico», expuso. Aunque el técnico del Badajoz casi le descarta hasta después del parón, Morante espera volver antes de que acabe del año. El defensa blanquinegro quiere ir con prudencia tras haber recaído en su reaparición en Mérida. «El proceso de recuperación va mejor. El objetivo es no precipitarse para que no se reproduzca más. Lo primordial es no recaer en otra lesión», relataba.