El Badajoz persigue la primera ante el histórico Recreativo Ezequiel Castillo controla un balón durante un CD Badajoz- Recreativo de Huelva de 1999. / HOY Los blanquinegros, con las únicas ausencias de José Ángel y Morante, más Marrero en la grada, reciben a un Decano con el que comparten rendimiento este curso MARCO A. RODRÍGUEZ BADAJOZ. Domingo, 3 septiembre 2017, 12:48

Badajoz-Recreativo de Huelva. Un cartel que retrotrae a dos décadas atrás -la última vez que se midieron en Liga fue en 2002-, pero que reaparece en 2017. Del pasado al presente con dos clubes históricos, el Decano del balompié español por excelencia visitando (Nuevo Vivero, 19.00 horas) a otro decano resurgido de sus cenizas hace un lustro.

El club blanquinegro quiere regresar a aquellos maravillosos años de Segunda División mientras la entidad onubense se ha tambaleado el pasado curso, reflotado con apoyo institucional y su perenne afición. Muchas similitudes en dos escuadras con históricos trofeos veraniegos y que además comparten el mismo rendimiento en las dos jornadas del campeonato. Aunque estemos en los albores de la campaña, los dos están necesitados, con un punto de seis posibles cada uno.

Los locales se presentan a la cita tras un primer choque de grandes sensaciones y peor resultado (el 1-1 ante el Linense) y un segundo round en Écija donde ni hubo buenas sensaciones ni marcador positivo pese a que se adelantaron en San Pablo. Tal vez el Badajoz debería sumar tres puntos en la tabla, pero el fútbol y la justicia no siempre van de la mano. Mientras, el Recre cayó en su estreno en Cartagena (3-2) y no pasó del empate en el Nuevo Colombino.

Los blanquinegros tienen dos ausencias. Jose Ángel (tendinopatía de aductor) y Fran Morante (con una contusión en el cuádriceps), además de Juan Marrero, expulsado por protestar en Écija y castigado con dos partidos. Germán ocupará su puesto. El técnico valenciano, que asegura que sus protestas no fueron excesivas y que tendrá que ver el fútbol «muy mal desde la grada», ha convocado a toda la plantilla disponible, por lo que la lista no se conocerá hasta hoy. Sergio Martín ha comenzado a entrenar y hay alguno sobrecargado, pero nada serio.

«Llega un equipo histórico que este año presenta un proyecto muy ambicioso con jugadores contrastados. Aunque tarde, ha formado un bloque de garantías. La derrota del otro día nos obliga más que nunca a mostrar otra cara. No estuvimos acertados, ni con balón ni sin él. Tenemos que volver al press intenso tras pérdida y mostrar la cara que ofrecimos en casa el primer día. Estoy convencido de que el equipo está deseando que llegue el partido», expresaba Marrero el viernes. Confía en la fortaleza del coliseo pacense y desea sacarle rédito. «Jugamos en casa, aunque ante un gran rival muy potente ofensivamente que al final estará arriba, pero en esta Segunda B no hay tantas diferencias como para decir que uno es o no favorito. El Nuevo Vivero tiene que ser un fortín, un nido de puntos. Vuelve el calor y seguro que nos dará oxígeno». Desea además el técnico quitarle el balón al adversario, para que éste se preocupe más del armamento local en vez de poder desplegar su temible juego entre líneas.

Con Casquero en el banquillo, el Recre acude al alza tras ganar el Colombino a todo un Primera como el Getafe. Tienen la marcha del ariete Aguilar justo al cierre del mercado de fichajes y la llegada del lateral Iván Malón. «Ellos han jugado los dos últimos partidos en superioridad numérica y en ambos se le han escapado puntos», comentaba a los medios onubenses.