La fe del Badajoz penaliza a un líder conservador CASIMIRO MORENO Corpas adelantó al Marbella, pero los pacenses no se rindieron pese a fallar un penalti y Álex Rubio empató con otro lanzamiento desde los once metros MANUEL Gª GARRIDO Domingo, 11 marzo 2018, 21:14

El Badajoz es un equipo cuajado y con identidad. Este domingo pasó una prueba exigente y volvió a pasarla con nota. Pese a recibir al líder, no se achantó, quiso llevar la iniciativa, impuso su filosofía y no traicionó sus valores. Y con esos mimbres, competir es casi una garantía. Dio un golpe de autoridad empatando (1-1) ante uno de los firmes aspirantes a jugar los playoff de ascenso. El Badajoz mandó un mensaje de poderío a sus perseguidores en la lucha por la permanencia. Fue superior al Marbella pese a que los andaluces lograron adelantarse. Los pacenses no se plegaron a las adversidades y demostraron que poseen capacidad de reacción y espíritu de lucha a espuertas.

El Badajoz salió achuchando, eléctrico, atosigando al rival desde el pitido inicial. Puro ADN blanquinegro esta temporada. Metían quinta desde el comienzo buscando revolucionar el partido, saturando a la línea de creación marbellí, que reculaba y repelía el aluvión a duras penas. Los pacenses imprimían un ritmo alto, presión e intensidad.

Aunque la incomodidad de los visitantes fue fugaz, porque se adaptaron al entorno hostil que le configuraban los locales. Incapaces de crear fútbol, esperaban agazapados, pausaban cuando podían por medio de Álex Bernal y Corpas con conducciones largas y lanzaban flechas a Ferrón para tratar de pillar la espalda a la zaga local. Mientras, el Badajoz, a lo suyo, en el cogote del rival, propiciando el fallo, robando y saliendo rápido.

Así llegó, en el minuto 10, la primera ocasión clara de la primera parte. Triangulación de tiralíneas entre Guzmán, Juanma y Álex, y el disparo del delantero andaluz, muy escorado y apenas sin ángulo, casi se cuela por debajo de las piernas de Wilfred.

Por las botas del futbolista de San Fernando pasó gran parte del ataque local, tanto que la proyección ofensiva del Badajoz se tornó previsible. Caía a ambas bandas, trazaba diagonales, se ofrecía, pero desatendió la punta de lanza. Llegó a atascar el carril izquierdo con su tendencia a tirarse hacia ese flanco, embarullando sus internadas y bloqueando la entrada de Gabri y Guzmán que, cuando llegaban, se encontraban demasiado tráfico y a un Carlos Julio seguro y bien asistido en las coberturas.

El Badajoz fue inteligente, insistía pero sin desarmarse. Javi Rey asumió galones en la medular con un Javi Pérez con el mono de trabajo pero sin la batuta, con apenas presencia a la hora de hilvanar el juego. Realmente nadie fue capaz de domar el centro del campo en la mayor parte del partido. El centrocampista pontevedrés aseguraba el pase, sin rifar posesiones y si no oteaba brecha por la que asistir, finalizaba jugada. Todo el fútbol potable transcurría subterráneo, el viento impedía dominar los balones aéreos complicando mucho las transiciones.

1 Badajoz Fernando, Chechu (Eloy Jiménez, m. 83), Gabri, Fran Morante, Manu Torres, Javi Rey, Guzmán (Joaqui, m. 70), Javi Pérez (José Ángel, m. 70), Juanma, Álex Rubio y Ruano. 1 Marbella Wilfred, Carlos Julio, Peris, Catena, Alonso, Javi, Corpas (Héctor, m. 91), Indi (Sergio, min. 78), Ferrón, Álex (Marcos, m. 84) y Añón. Goles 0-1, min. 71: Corpas. 1-1, min. 88: Álex Rubio (p). Árbitro Árbitro: Pérez Muley (comité madrileño). Mostró amarilla a Álex Rubio y Fran Morante en el Badajoz, y a Carlos Julio, Indiano, Peris y Corpas en el Marbella. Incidencias Nuevo Vivero, unos 4.000 espectadores. En el descanso del partido la peña Baluarte Carnavalero entregó la ‘Turuta de Plata’ a la murga Pa 4 Días (que interpretó a los aficionados su pasodoble) y un premio especial a la murga infantil Los Mini Folk. Por su parte, la peña Los Chirigallos entregó la ‘Rumbera de Plata’ a las comparsas Balumba y Moracantana.

El Marbella tuvo diez minutos de desahogo. Tras el primer cuarto de hora se desperezó y se estiró en busca de la meta rival. Añón probaba a Fernando desde el vértice del área y el meta sevillano atrapaba en dos tiempos. Acto seguido el árbitro anulaba un tanto a Ferrón por fuera de juego y Corpas probaba fortuna en otro lanzamiento inofensivo. Los andaluces daban señales de vida en ataque. Pero el Badajoz no se arrugó y Ruano rozaba el tanto tras un centro con potencia de Álex Rubio. El disparo del capitán se marchaba desviado por poco.

En la segunda parte, más de lo mismo. El Badajoz saltaba con chispa, muy metido, y el Marbella esperando a que amainara el temporal, con Álex Rubio pisando el acelerador. Su disparo en el 53 se marchó pegado al palo derecho de Wilfred y metió al público en el partido. Era la oportunidad más clara hasta ese momento.

Pasaban los minutos y los blanquinegros no bajaban el pistón, exhibían nervio, fuerza y garra, pero faltaba instinto asesino arriba. El Badajoz desperdiciaba un tres para dos en una contra tras uno de los pocos desajustes del Marbella en un rechace de un córner a su favor. Ahí empezó a enmarañarse el fútbol.

El encuentro se plagaba de interrupciones, faltas e imprecisiones que coincidían con una tromba de agua que aceleraba el terreno de juego. Con ese nuevo escenario la ecuación cambiaba y los errores se imponían a los aciertos. Un deficiente saque de falta de Javi Pérez, en el minuto 69, en tres cuartos de campo del Marbella, a punto estuvo de aprovecharlo el conjunto andaluz, pero el repliegue del Badajoz fue de libro y abortó el peligro.

Partido desatado

Y el partido se desató en una fase de vértigo. El Marbella se adelantaba en el marcador con un disparo desde el carril derecho de Corpas que rebotaba en un defensa y se colaba en la meta de Fernando, 0-1. Sin tiempo para digerir el golpe, Indi cometía penalti sobre Álex Rubio. El árbitro no lo dudaba y señalaba la pena máxima. Juanma talonó, cogió carrerilla, pero mandó el golpeo fuera a la izquierda de Wilfred, que se tiró al lado contrario.

En el intercambio de golpes, la pegada del líder parecía noquear al Badajoz, pero pese a estar contra las cuerdas no se rindió. A dos minutos para el final, el Marbella cometía otro penalti y esta vez Álex Rubio era el encargado de lanzarlo con una ejecución imparable, 1-1.

Antes del empate, Ferrón tuvo la sentencia pero no atinó a batir a Fernando. El Marbella se quitaba el corsé con espacios y acechaba con más fervor al Badajoz tras permanecer atenazado durante muchos minutos. Marrero fue valiente al finalizar el choque con Ruano como lateral, dándole toda la banda y acumulando hombres arriba para ir a por la victoria.

Tablas de prestigio del Badajoz que no se despega de la quema en la tabla pero sigue creciendo merced a su inquebrantable fe y a su pertinaz trabajo.

