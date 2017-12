El Badajoz, obligado a reaccionar Banquillo del Badajoz, con Marrero al frente. Detrás, la afición blanquinegra. :: hoy Necesita como nunca la victoria hoy en el Nuevo Vivero ante un Betis B renacido y la buscará ante la mirada de su mejor baza, «la afición» MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Domingo, 10 diciembre 2017, 09:31

Resta todavía buena parte del 2018, pero las prisas ya han aparecido en el Nuevo Vivero. A falta de dos jornadas para que termine el año y de paso la primera vuelta, el Badajoz se halla inmerso en una posición tan incómoda como peligrosa. Tras un breve resurgimiento en el que por un par de semanas se miró hacia arriba, volvió a sufrir un bache que le ha conducido a puesto de descenso y al colateral nerviosismo. Antes de contar las uvas tiene dos encuentros en los que está obligado a reaccionar para darse un respiro y tranquilizar a su numerosa parroquia. El primero esta tarde (Nuevo Vivero, 17.00) ante un Betis B que atraviesa un momento dulce y que antecede a los blanquinegros en la clasificación con dos puntos de ventaja. El encuentro, aunque suene a tópico tempranero, se antoja vital para después viajar a Lorca con algo más de aire en los pulmones de un vestuario tocado tras el 5-2 de Almendralejo.

Juan Marrero es el primero en darse cuenta de la importancia de la cita y por eso no ha tardado en dotar al equipo de una de sus armas más poderosas, una afición que hasta el momento ha demostrado un comportamiento ejemplar con los pupilos del técnico valenciano, acompañando en las visitas como nunca. Cerca de 1.000 aficionados se desplazaron a un derbi de la cordialidad que acabaría en tragedia para los intereses albinegros. Marrero no ha escatimado calificativos amables hacia su hinchada, a la que define como «lo mejor del Badajoz». Tampoco rebaja la consideración de partido esencial para el cuadro pacense el de este domingo ante el filial bético. «En este partido sobran las palabras. Hay que ganarlo», comentaba en la habitual rueda de prensa con la previa. «Estoy cansado de hablar, ya lo he repetido muchas veces, pero queremos darle una alegría a la afición. El Badajoz sin su afición no tiene futuro. Cada semana dan muestras de su apoyo y se te pone la carne de gallina. Incluso sientes vergüenza de perder. El otro día fue espectacular. Yo no recuerdo un apoyo así. Decirles que nos tienen que ayudar. Que tienen que ayudar al Badajoz a cumplir el objetivo, no podremos sin ellos. Lo mejor que tiene el Badajoz es su afición y necesita alegrías y gasolina que nosotros le tenemos que dar. Nosotros tenemos que hablar menos y hacer más», añadía.

Además de la consabida ausencia de Diakité, el Badajoz presenta dos bajas para el choque. Rafa García, con una fractura de la base del segundo metatarsiano; y Fran Morante, con lesión muscular en el cuádriceps. Los demás están todos disponibles, lo cual siempre es una buena noticia.

Juan Marrero Técnico del Badajoz «En este partido sobran las palabras. Hay que ganarlo. Estoy cansado de hablar. Tenemos que hablar menos»

«No recuerdo un apoyo así. Se te pone la carne de gallina. Tenemos que darles una alegría» «Lo mejor que tiene el Badajoz es su afición»

Sobre el rival de hoy, Marrero argumenta que se trata del clásico filial joven que puede parecer endeble pero que anota muchos goles y tiene calidad, por lo que la atención será clave. «Debemos estar muy intensos, muy concentrados y competir, sobre todo competir. El pasado domingo no competimos en la primera parte. En la segunda sí, pero con 4-0 es muy difícil», apostilló.

Desde Sevilla avisan del potencial bético. «El equipo llega con ganas de volver a competir y con la ilusión y la fuerza que nos da que las cosas estén saliendo bien», comenta José Juan Romero en la web del club respecto al viaje a Badajoz. «Espero un rival agresivo, intenso y fuerte, características de este equipo que además en su campo se multiplican. Lógicamente, tendrán ganas de quitarse el mal sabor de boca que le dejó el derbi del pasado fin de semana», contesta al ser cuestionado sobre el adversario que verá hoy. Si acierta, el Badajoz tiene más opciones.