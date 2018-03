El Badajoz, obligado de nuevo a usar el comodín del público La plantilla celebra el triunfo ante el Mérida con la afición. / C. MORENO El conjunto pacense afronta el choque ante el Granada B con la necesidad de mejorar la puntería para refrendar su superioridad en el Nuevo Vivero MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 25 marzo 2018, 10:08

«Jugamos con la presión de estar en un campo al que suelen asistir alrededor de 7.000 personas», decía en la previa del choque entre el Badajoz y el Granada B el técnico del filial nazarí, Rafa Morales. Los rivales temen al Nuevo Vivero y su afición, es un hecho. Y esa es una de las principales bazas del conjunto blanquinegro hasta final de temporada para lograr la permanencia, teniendo en cuenta que cinco de los ocho compromisos que le restan son en casa.

Todo apunta a que la hinchada pacense contribuirá de nuevo a dar más lustre a la leyenda del fortín inexpugnable que solo el Melilla ha sido capaz de conquistar. El club lleva toda la semana realizando una llamada a su gente para que acuda masivamente al choque, poniendo además precios populares y promociones de entradas.

El Granada B afronta el duelo en un momento de transición, con la llegada de un nuevo técnico y encontrándose en tierra de nadie en la tabla, muy lejos del peligro y con los puestos de playoff a una distancia asequible pero con mucha competencia para alcanzar la cuarta plaza. «Que el rival haya cambiado de entrenador esta semana no supone nada, será el mismo patrón, la misma propuesta. Es un equipo con muy buen trato de balón, que se asocia y que tiene, a diferencia de otros filiales, bastante presencia física. Además posee velocidad, buen desborde y distribuyen bien», explicaba Juan Marrero en la comparecencia del viernes.

No obstante, el énfasis lo puso en no negociar el estilo y la identidad que les ha hecho fuertes en su feudo. «Si bajamos la intensidad y el trabajo somos un equipo más fácil de batir».

La falta de puntería es uno de los factores que el Badajoz necesita solucionar para refrendar su dominio y superioridad. Ante el UCAM y el Marbella fueron superiores pero no fueron capaces de desnivelar la contienda a su favor. «Debemos cometer menos errores, no solamente defensivos sino también ofensivos. Generamos muchas ocasiones y el acierto no es el adecuado». Juanma tratará de romper su sequía goleadora. El delantero sevillano no ha visto puerta en todo 2018 y su última diana se remonta al 12 de diciembre, en la jornada 18, en la victoria ante el Betis B (4-1).

El técnico valenciano no podrá contar con Jesús Muñoz en el centro de la defensa por una contractura muscular y Manu Torres ocupará su lugar en el once. Es la única baja en el plantel blanquinegro, que incorpora como novedad al portero polaco Pawel Florek.

Por su parte, el Granada B no cuenta con ninguna ausencia por lesión y únicamente se perderá el choque el guardameta Aarón Escandell, que cumple el ciclo por cinco amonestaciones. Su puesto bajo los palos lo ocupará Alberto Lejárraga. Tampoco estará disponible el delantero Juancho, que ha sido convocado por el primer equipo, que ahora dirige Pedro Morilla, que hasta la pasada semana entrenaba al filial nazarí.