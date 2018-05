SEGUNDA B El Badajoz muda el Nuevo Vivero a Sevilla Juanma será una de las bajas más sensibles para el choque ante el Betis Deportivo. :: casimiro moreno Con bajas importantes, pero con el apoyo de su afición, los pacenses pueden certificar la permanencia con un triunfo ante el Betis MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 6 mayo 2018, 10:08

«El domingo a las ocho de la tarde, si ganamos, puede que estemos salvados matemáticamente; es lo único en lo que pensamos y no vamos a especular con el empate». Era el tajante mensaje que lanzaba el técnico del Badajoz, Juan Marrero, en su comparecencia del viernes. Con ese resultado, el conjunto pacense dejaría rezagado al Jumilla, que no podría alcanzarlo, y de esta manera eludiría el descenso directo. Y solo un triunfo del Mérida frustraría que el último choque en el Nuevo Vivero ante el Lorca fuera una auténtica fiesta para poner el broche a una temporada muy exigente.

«El año ha sido muy tenso, con muchos factores que nadie quiere tener y nos hemos adaptado, apretado los dientes y competido. Cada domingo ha sido una final, algunas las hemos ganado y otras las hemos perdido, no hace falta mentalizar sobre eso, porque están motivados». El técnico valenciano asegura que el grupo está curtido y fuerte mentalmente para afrontar un partido decisivo aunque no definitivo, ya que el triunfo ante el Extremadura ha proporcionado a los blanquinegros llegar a este tramo con suficientes argumentos clasificatorios para no pasar apuros.

Marrero quiso restar importancia al desequilibrio en cuanto al rendimiento en su feudo y a domicilio, siendo uno de los mejores locales, habiendo cedido solo dos derrotas en el Nuevo Vivero, y uno de los peores visitantes, con tan solo dos triunfos, ante el Marbella (0-1) y el Lorca (1-4). «Solo miro los 45 puntos, dónde se han conseguido no es importante. Además, en Sevilla vamos a estar como en casa».

Cuatro autobuses, más los aficionados que viajen en sus coches particulares, darán mucho colorido blanquinegro a las gradas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, pudiendo contar el Badajoz con uno de sus factores diferenciales esta temporada. «Lo mejor que tenemos es la afición, que es de superior categoría. Ha habido partidos de piel de gallina y nosotros damos todo lo que tenemos y no nos reservamos nada. La gente que defiende este escudo se deja la sangre».

Importantes bajas

El cuadro pacense llega a este envite con bajas importantes en casi todas las líneas. La portería sigue arrastrando su particular maleficio y todo apunta a que será Fernando el que salga como titular por los problemas físicos de Pawel Florek. En defensa, Álex Herrera, que se había afianzado en el flanco izquierdo, no será de la partida al sufrir una microrrotura. En la banda derecha, tampoco estará Rafa Navarro por lesión. Aunque la baja más sensible es la de Juanma García, que se cae de la lista por sanción al cumplir el ciclo de cinco amonestaciones.

«Tenemos dos delanteros y Eloy jugaría reconvertido en esa posición. Tenemos un par de variantes, pero no va a ser igual que jugar con dos arriba porque no los tenemos», se lamentaba Marrero. El ariete sevillano no podrá enfrentarse a su exequipo, al que ya consiguió marcar en el duelo de la primera vuelta (hizo el cuarto en el 4-1). Por su parte, Álvaro Romero fue descartado para el choque por decisión técnica. Pese a los contratiempos, el preparador valenciano recurre a la unión y el compromiso de la plantilla. «El corazón del grupo es importante y contrarresta todos los factores negativos de cara al partido».

El Betis Deportivo solo puede aspirar a beneficiarse de una carambola muy improbable para, como mal menor, disputar el playout. Necesita ganar ambos partidos y que el Mérida no puntúe en las dos jornadas que quedan. Su técnico, José Juan Romero, resalta del Badajoz que «practica un fútbol muy típico de la categoría, son aguerridos, fuertes y tienen claro a lo que juega». Los verdiblancos no podrán alinear a Aitor Rubial, que fue expulsado ante el Murcia el pasado domingo. Tampoco estarán disponibles Redru ni Kaptoum.