Badajoz y Mérida se citan en el alambre

El gran derbi extremeño llega cargado de todos los ingredientes posibles. A la habitual dosis pasional se añade un angustioso duelo directo por la permanencia. Badajoz y Mérida se citan al borde del abismo como los equipos que marcan la salvación y la necesidad de una victoria con la que desahogarse y servir de golpe anímico con efectos inversos.

Afinar la puntería se antoja decisivo para llevarse un duelo de máxima igualdad y rivalidad. Pacenses y romanos tienen ante sí el desafío de reencontrarse con su pegada en un duelo marcado por la solidez defensiva de ambas escuadras. El Badajoz no ha marcado en las tres últimas jornadas y el Mérida sólo ha hecho un gol en seis partidos. Pero también ambos conjuntos han ganado en al encajar los de Marrero un tanto en cuatro encuentros y los de Loren dejando su portería a cero en tres jornadas.

CD BADAJOZ-MÉRIDA AD CD Badajoz Fernando; Chechu, Manu Torres, Jesús Muñoz, Gabri Izquier; Guzmán o Joaqui Flores, Javi Rey, Javi Pérez, Ruano; Juanma García y Álex Rubio o Guzmán. Mérida AD Felipe Ramos; Will Ekpolo, José Cruz, Golobart o Julio de Dios, Santi Villa; Javi Chino, Checa, Chema Mato, Iván Pérez, Kiu; y Germán. Árbitro Guzmán Mansilla (andaluz). Estadio y hora Nuevo Vivero, 17.00.

El Badajoz tiene en los derbis su gran asignatura pendiente. Lo recordaba Juan Marrero hace una semana en la previa del Villanovense y aunque en el campo serón dio el nivel esperado el discurso se mantiene para este domingo. «Espero que mi equipo muestre su cara intensa, su cara competitiva. Los derbis son especiales, está claro, pero son tres puntos», exponía en la rueda de prensa del viernes. Esa reválida debe servir para reivindicarse en un partido con doble motivación. «Si vienen mal dadas tenemos que aprender de los otros derbis», apuntaba. El técnico blanquinegro es consciente de la importancia del choque de este domingo más allá del alto voltaje deportivo que destilan los Badajoz-Mérida. «Como entrenador tengo que transmitir que son muy importantes los tres puntos de cara a la afición, pero es más importante de cara a la tabla clasificatoria porque aquí el objetivo es la permanencia», subrayaba.

Juan Marrero recupera a Gabri Izquier, José Ángel y Juanma García, pero tiene la duda de Álex Rubio, con molestias en el tobillo desde el jueves. Son bajas Fran Morante por sanción y Rafa Navarro por una cláusula de su etapa en el conjunto romano hace temporada y media. Estas bajas obligan a Marrero a cambiar prácticamente toda su defensa hasta el punto de que Jesús Muñoz podría ser el único en repetir con respecto a la semana pasada en Villanueva de la Serena. La vuelta de Gabri Izquier le devolvería al carril zurdo, mientras que Chechu y Manu Torres se perfilan como alternativas para el lateral derecho y el eje de la zaga.

A las 14.30 horas saldrá el autobús del Mérida hacia el Nuevo Vivero, con los 20 futbolistas de Loren subidos en él. El técnico emeritense deberá hacer por tanto dos descartes, que probablemente sean Paco Aguza (que aunque ha completado la semana de entrenamientos sale de una lesión de mes y medio) y Golobart (que ayer no se ejercitó en la última sesión junto al resto de sus compañeros). O no, porque en la misma situación llegó Golobart al fin de semana pasado y al final acabó siendo titular.

No obstante, habrá que estar también muy pendientes de Iván Aguilar: el delantero regresaba tras dos partidos ausentes por lesión y en la sesión de tiro de ayer se hizo daño en un disparo. “No estoy roto, ha sido un golpe al suelo, estaré al 100%”, tranquilizó el emeritense desde sus redes sociales a la afición, que volverá un derbi más a desplazarse en masa: hasta ayer retiraron sus entradas más de 500 abonados.

Con Germán como indiscutible en el ataque, la entrada de Iván Aguilar en el ‘once’ dependerá de si Loren toca o no su dibujo. “Si te digo que vamos a jugar con dos delanteros me podrías llamar loco, porque el equipo lo está haciendo bien últimamente y no hay motivo para cambiar”. Si Golobart está, todo será igual. Si Golobart no llega, Javi Chino retrasará su posición al eje de la zaga y la mediapunta la ocupará Julio de Dios o... precisamente Iván Aguilar, si está del todo recuperado.

Tras tres jornadas sin encajar (la mejor racha del equipo esta temporada), lo que inquieta ahora es la voracidad ofensiva: el equipo sólo ha celebrado un gol en las últimas seis jornadas. Precisamente el que le dio la victoria ante el Jumilla. “Después de cada sesión nos quedamos finalizando jugadas con los delanteros. Antes me preocupaba que el rival, con nada, nos hiciera gol. Y ya ves ahora. Esto del fútbol es un estado de ánimo y, siempre lo digo, hay que tener suerte. A lo mejor en Badajoz hacemos tres y ya no hablamos más de este tema”, explica el técnico del Mérida.

En el Badajoz más de lo mismo y afronta el derbi en busca del gol perdido desde hace tres jornadas y con un tanto encajado en los cuatro últimos partidos. “Será un reto mantener la solidez defensiva porque para el domingo tenemos que cambiar media defensa. Pero también llevamos tres semanas sin marcar y eso hay que cambiarlo porque sin marcar no se puede ganar. Yo creo que tenemos gente suficiente para hacer daño al Mérida”, sostenía Marrero. El preparador blanquinegro espera que su equipo imponga la intensidad que le caracteriza y que en el Nuevo Vivero eleva a su máxima expresión hasta dinamitar los encuentros. “En este tipo de partidos es importantísimo mantener la competitividad durante los 95 minutos, no bajar porque vengan mal dadas, al contrario. Tenemos la fuerza de nuestra afición, estamos en nuestro campo y hay que aprovecharlo”.

“Pero yo imagino otro partido complicado, típico de Segunda B”, intuye Loren. “El Badajoz se ha reforzado muy bien esta segunda vuelta, está muy fuertes en su casa… así que intentaremos que no saquen beneficio de su juego directo y, por nuestra parte, aprovechar las ocasiones que tengamos. Pero hay que respetar al contrario, porque con sudor, lágrimas y sacrificio se han merecido estar donde están ahora. Han creído en el mensaje de su entrenador y han tirado para arriba”.

Marrero confía en el factor Nuevo Vivero para recuperar las buenas sensaciones y volver a la senda del triunfo después de tres jornadas. «Queremos que la afición esté orgullosa de nosotros, del trabajo que hagamos, del alma que mostremos. Llevamos 31 puntos y gran parte de culpa es de la afición, de cómo nos ha empujado».