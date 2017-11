El Badajoz madruga para apuntalar la casa Álex Rubio se perderá el partido ante Las Palmas Atlético por sanción. :: PAKOPÍ Marrero incide en la necesidad de empezar a hacerse fuertes en el Nuevo Vivero con la vuelta de Guzmán, Salazar y Fernando, pero sin el empuje de Álex Rubio J. P. BADAJOZ. Domingo, 5 noviembre 2017, 11:48

Madrugón y desayuno de exquisitas migas solidarias (a beneficio del pequeño Adán Fariña) para coger fuerzas con el objetivo de empezar a hacerse fuertes en casa. El Badajoz recibe a Las Palmas Atlético en un horario atípico en la matinal de este domingo con la premisa de hacer bueno el empate en Granada y el propósito de dar un paso al frente ante el colista del grupo. «Nuestra casa tiene que ser un fortín», avisaba Juan Marrero en la habitual rueda de prensa de los viernes.

Es el momento de marcar distancias con el descenso y poner los cimientos de la permanencia en el Nuevo Vivero. El Badajoz afronta una semana clave para definir su papel en la categoría. A los pacenses les aguardan dos compromisos ante rivales directos como la cita de hoy y el siguiente domingo en Jumilla, mientras que el equipo amarillo recibirá al Betis Deportivo y otro de los implicados, el Lorca Deportiva, en este mes tendrá que medirse a San Fernando, Las Palmas Atlético y Jumilla, todos en el furgón de cola.

Marrero incide en la necesidad de convertir el estadio pacense en el principal activo en su camino por mantenerse en Segunda B. «Con nuestra afición, que es la auténtica fórmula para lograr el objetivo en este club. Con ese apoyo y ese oxígeno que nos dan creo que vamos a ofrecer una buena versión», sostenía. Aunque tras las mejoras en el césped le preocupa no partir con cierta ventaja con respecto a su rival por no poder entrenar en el Nuevo Vivero. «Tenemos ese hándicap de no saber cómo va a circular el balón porque no hemos tenido ocasión de probarlo», lamentaba en otra semana más de incertidumbre y peregrinación en busca de campos para entrenar.

La buena noticia es la recuperación de algunos lesionados como Guzmán, Salazar y del portero Fernando Sánchez, además de Manu Torres, aunque pierde el empuje y raza de Álex Rubio por acumulación de amarillas y sigue sin poder contar con Fran Morante. La vuelta de Guzmán no puede ser más oportuna para cubrir el vacío que deja arriba el delantero sevillano junto a su paisano y pichichi Juanma García. Atrás, las alternativas se multiplican con Chechu y Salazar y Gabri Izquier y Álex Herrera por un puesto en los laterales. Por su parte en las filas canarias, Suso Hernández también tiene las bajas de Álex Suárez, que cumple ciclo de tarjetas y de los lesionados Fuli, Yeremi, Álvaro, Parras y Agoney.

Las Palmas Atlético es colista, pero ha sido capaz de hacerle daño a los dos principales aspirantes al ascenso en Cartagonova y Francisco de la Hera y ganarle al Villanovense. Marrero advertía de su engañosa apariencia de farolillo rojo. «Está en la parte de abajo pero es peligrosísimo. Ha empatado en campos como Cartagena y Extremadura. Un filial, con un nivel combinativo excelente, con jugadores de mucha calidad individual, pero nosotros en nuestro campo, tenemos que sumar tres puntos», remarcaba el técnico.