El Badajoz empieza a sudar «pasito a pasito» 01:26 Los jugadores del Badajoz durante el entrenamiento por la tarde en el Nuevo Vivero. / JOSÉ VICENTE ARNELAS Morante, Jesús Muñoz y Juanma García coinciden en la unión del vestuario para mantener la categoría de un proyecto en el que no estará Gabri y cuenta de momento con Javi López J. P. BADAJOZ. Martes, 18 julio 2017, 08:14

El Badajoz ya ha entrado en faena. Juan Marrero volvía a tirar de silbato en una primera toma de contacto algo más relajada de las que caracterizan en pretemporada, ya que la jornada matinal en los campos federativos Eusebio Bejarano sirvió para presentaciones y recuperar sensaciones con el césped. El técnico blanquinegro empezó a trabajar en doble sesión que remató en el Nuevo Vivero por la tarde. Sin porteros, Marrero tuvo que tirar de los metas del Promesas y Juvenil, Gabri y Javi Vázquez, así como de otros canteranos como Abraham, Angelito y Pablo. También se vistieron de corto Amine y Javi López, con contrato en vigor y mientras se decide su futuro. «No es seguro que se pudiera quedar y por eso no se ha anunciado», explicaba Pablo Blázquez. El presidente del Badajoz precisó que el caso del delantero cordobés es distinto al de Joselu, quien en su despedida en las redes sociales dejaba caer que salía del club a pesar de tener contrato. «Joselu no tenía renovación automática. Ha podido interpretar que existía una cláusula en el contrato, pero está bastante claro que no la tenía», precisó.

Gabri Ortega no seguirá

De este nuevo proyecto tampoco formará parte Gabri Ortega, por quien el club pacense había reconocido su interés para que continuara y que este lunes se conocía su salida por voluntad propia. Blázquez anunció que la plantilla crecerá en la próximas horas con dos fichajes que se harán oficiales en el momento que queden desvinculados de sus anteriores clubes y aún faltarían otras cuatro fichas para completar el equipo. «Las piezas que faltan van a a ser importantes y de nivel», sostenía.

Mientras llegan esas incorporaciones que cierren la plantilla, el Badajoz presentaba en el Restaurante Gladys a tres de sus ocho caras nuevas. Fran Morante, Jesús Muñoz y Juanma García coincidieron en resaltar la unión del vestuario como el mejor argumento para consolidarse en la categoría, primer objetivo marcado por la entidad pacense.

Jesús Muñoz se mostraba muy ilusionado en su segunda etapa como blanquinegro. «Estoy muy contento de volver a la que fue mi casa y con muchas ganas de empezar. Es una categoría muy bonita y muy complicada a la vez. El objetivo de la permanencia como mínimo lo tenemos que conseguir y a partir de ahí todo lo que venga». El defensa sevillano no ha notado muchos cambios por el Nuevo Vivero. «El club está prácticamente igual, con muchas caras conocidas, la directiva y Angelito, que es lo mejor que tiene el club». Y regresa un año después con muchos minutos de bronce en sus piernas. «Vuelvo con más experiencia. Allí pasé una temporada en el aspecto deportivo complicada porque no pudimos salvar al equipo, pero personalmente me he encontrado muy bien en el grupo cuarto».

Fran Morante tenía referencias del badajoz de su paisano Javi López. «Me habló bien del club, de la ciudad y de la afición. Es un histórico y estoy muy ilusionado, con muchas ganas de trabajar». El central cordobés cuenta con un gran recorrido por la categoría y destacó la buena sintonía del vestuario como clave del éxito. «Tengo experiencia en Segunda B, pero eso no quita que siga aprendiendo cada día. Me considero un defensa serio, me gusta sacar la pelota siempre que se pueda jugada. Lo importante es trabajar y que el equipo esté unido, que sea una familia. Pasito a pasito»

A Juanma García ya le echan de menos por Heliópolis después de ser su referente los últimos años. «En la Ciudad Deportiva del Betis he dejado muchos compañeros y amigos porque han sido 14 años. En el Badajoz han depositado toda la confianza en mí y al final cogí las maletas para venirme aquí». El delantero sevillano no dudó en cambiar de aires ante el interés del Badajoz. «Amigos que han jugado aquí me han comentado que es un club histórico con una gran afición y eso me hizo dar el paso para salir de mi casa». Juanma García se define como un jugador muy comprometido con el escudo. «En el campo lo voy a dar todo y jamás van a poder dudar de mí». Su principal característica es la velocidad y su facilidad para dinamitar defensas, aunque acepta cualquier rol en el campo. «Mientras juegue me da igual. El año pasado llegué a jugar incluso de pivote».