El Badajoz echa el cerrojo a su puerta

El Badajoz ha blindado su puerta. Tras un inicio en el que los rivales forzaban el acceso al marco pacense con cierta facilidad, el cerrajero, Juan Marrero, parece haber dado con el sistema de seguridad idóneo para acorazar el botín más preciado, los puntos. Los blanquinegros han logrado mantener a cero su portería en tres de los cuatro últimos encuentros disputados. Una tendencia muy positiva después de haber encadenado las primeras ocho jornadas recibiendo goles (12 de los 14 tantos que han recibido fueron en ese periodo).

Córdoba B, Marbella y Granada B han sido incapaces de perforar la meta defendida por Néstor Díaz que, tras una actuación desacertada con un error de bulto en el segundo tanto del San Fernando, necesitaba mantener inmaculado su marco para recuperar la confianza.

Marrero parece haber dado con la tecla, pero la combinación para convertir la zaga en una caja fuerte sin fisuras no depende tanto de las piezas como del sistema de juego. Los jugadores parecen haber interiorizado algunas de las consignas tácticas del entrenador valenciano para este fin. Presión alta y asfixiante en la salida del balón, doblar esfuerzos, repliegue para juntar líneas, defender desde el ataque e impedir que el rival construya con criterio. Esto se traduce en ser solidarios en la faceta destructiva y defender como equipo.

Ya lo explicaba el propio Marrero en la previa del choque ante los andaluces: «Tenemos que lograr que no se sientan a gusto, hacer una presión tras pérdida importarte, tenemos que correr mucho». Así consiguió el Badajoz cortocircuitar las triangulaciones rápidas del Granada B y alejar a sus hombres peligrosos del área. De esta manera, los blanquinegros sufren menos atrás porque el contrario llega menos a su parcela y eso reduce los potenciales daños.

Debut de Rafa García

Los pacenses han ganado enteros en la retaguardia precisamente en un momento en el que las lesiones se han cebado con el eje de la zaga. El otro día ni Fran Morante ni Manu Torres estaban disponibles, lo cual obligó a situar ante el filial nazarí a Rafa García de central, en lo que significó su debut con la elástica blanquinegra. «Después de tanto tiempo de inactividad me he encontrado mejor de lo que esperaba, sabía que me faltaba ritmo de competición, pero los compañeros me han arropado mucho», explica el futbolista manchego.

«Estoy muy ilusionado, llevaba mucho tiempo sin sentir ese gusanillo y lo he recuperado en el Badajoz». Confiesa haber pasado un verano complicado tras un periodo sin equipo entrenando con un club de Tercera División que, según relata, no se portó muy bien con él. «Una vez superada esa etapa me siento como un niño el día de Reyes, muy contento y con muchas ganas de ayudar al equipo».

Pese a que su posición natural está en el centro del campo como mediocentro defensivo, ni mucho menos desentonó y solucionó con solvencia el trabajo que tuvo. «Quiero demostrarle al entrenador que puede contar conmigo en la posición que sea».

El jugador ciudarrealeño llegó para cubrir la baja de Diakité y ha demostrado en su primera aparición que puede ser una alternativa más que válida para apuntalar una defensa muy mermada por las bajas. Rafa García considera que solo la falta de puntería está impidiendo al Badajoz obtener mejores resultados y que hay que evitar por todos los medios cometer errores atrás. «No estamos afortunados de cara al gol, pero sabemos el camino a seguir. No podemos bajar la intensidad en ningún momento porque es entonces cuando nos convertimos en un equipo vulgar», destaca.