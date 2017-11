SEGUNDA B El Badajoz no culmina Joaqui tuvo una ocasión clara de gol en la segunda mitad. :: OPTA El equipo blanquinegro domina y se ve privado de un penalti no pitado, pero su falta de acierto y un error puntual le deja sin premio en Murcia ANDRÉS CREMADES MURCIA. Domingo, 26 noviembre 2017, 10:02

El Badajoz mereció más en su visita a la Nueva Condomina, pero sigue acusando su falta de pegada. El equipo pacense que dominó gran parte del partido con autoridad, se encontró con el gol en contra en un momento de desconexión, después en ningún instante fue inferior a un Murcia que nadó y guardó la ropa. Juan Marrero tampoco intentó cambiar nada en un encuentro que le era favorable en cuanto al dominio, pero el bajón físico de jugadores como Ruano o Álex Rubio les mermó mucho, sobre todo en el segundo acto. Cabe destacar el penalti claro en el minuto 7 del que fue objeto Juanma por Armando y que el colegiado Rives Leal no señaló.

1 MURCIA 0 BADAJOZ Real Murcia Biel Ribas; Fede Vega, Forniés, Orfila, Álex Ortiz, Llorente (David Sánchez, min. 50), Santi Jara, Armando, Chamorro, Fran Carnicer (Pedro Martín, min. 61) y Jordan (Juanma, min. 77). CD Badajoz Néstor; Chechu, Manu Torres, Jesús Muñoz, Álex Herrera; Joaqui Flores (Álvaro Romero, min. 57), Javi Rey, Sergio Martín (José Ángel, min. 75), Ruano; Juanma García (Eloy Jiménez, min. 68) y Álex Rubio. Gol 1-0: Santi Jara, min. 29. Árbitro: Rives Leal (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Fran Carnicer, Santi Jara, Fede Vega y Pedro Martín, y a los visitantes Ruano, Álex Herrera y Álvaro Romero. Incidencias Estadio Nueva Condomina, 5.084 espectadores en las gradas.

Buena puesta en escena del Badajoz que sorprendió de inicio al Murcia. Los extremeños mejor dispuestos y sabiendo cómo entrar en el partido. Tanto granas como blanquinegros ya habían advertido que no habría especulación y el primer aviso lo dio Álex Rubio al minuto, intentando empalmar un balón suelto en la frontal. El control, la velocidad y sobre todo la posesión era pacense. El Murcia mediante balones largos intentaba aprovechar el buen hacer de Chamorro y a punto estuvo de aprovechar un pase de Fran Carnicer para cruzar el balón demasiado, que salió fuera por poco.

No cambiaba el Badajoz su dinámica y además se acercaba a la meta contraria. En el minuto 7 llegaría la polémica en una falta clara de Armando a Juanma dentro del área, penalti claro al arrastrar el jugador grana al delantero blanquinegro pero el colegiado dejó seguir la acción. Los extremeños estaban mejor y pudieron adelantarse en una buena acción de Álex Rubio, pero su tiro fuerte pero muy desviado no puso en aprietos a Biel Ribas. Los de Marrero habían tenido ocasiones claras y no habían conseguido materializarlas. Esto hizo que los granas poco a poco y merced al protagonismo de Fran Carnicer y Llorente en la medular, comenzasen a tener más el cuero, hacer más desmarques y abrir la línea tan compacta que formaban Manu Torres y Jesús Muñoz.

«Ante un rival como éste si no estás acertado lo acabas pagando» Juan Marrero, Técnico del CD Badajoz

«El gol de ellos llega en un error nuestro que nos ha penalizado con perder los tres puntos» Juan Marrero, Técnico del CD Badajoz

El paso de los minutos dio el dominio al equipo de Salmerón. Santi Jara era el primero en tirar a puerta con intención. Javi Rey y Sergio ya no presionaban tanto, el Murcia tenía más fluidez y aunque algún despiste le pudo costar algún tanto, como en una acción de Ruano en el 21, que se fue en velocidad pero cuando estaba ante el meta murciano, se entretuvo y llegó desde atrás Chamorro para enviar a córner.

El Murcia plasmó su dominio en gol en el minuto 29. Jordan salió desde su campo por banda derecha, llegó hasta la línea de fondo donde centró atrás, allí apareció Santi Jara para marcar a placer. Duro castigo para un Badajoz que se había dejado llevar unos minutos y lo pagaba caro. Al Badajoz le costaba mucho la creación, especialmente por la precipitación y no volvería a funcionar a un nivel óptimo hasta los últimos cinco minutos. Los de Marrero tuvieron tres ocasiones claras de gol, pero ni Joaqui que se encontró con todo a favor a Ribas en su camino, ni Álex Rubio que vio cómo Orfila bajo palos mandaba a córner, ni Ruano que no acertó a rematar en área pequeña, lograron modificar el resultado.

El Badajoz entraba en la segunda entrega de nuevo mejor dispuesto que el Murcia con el buen trabajo de Rey y Álex Rubio. Al equipo de Salmerón le costaba mucho tener fluidez en su juego, demasiado encorsetado y sufriendo en exceso por pensar más en la mínima diferencia que en jugar al fútbol. El Badajoz se había hecho dueño del esférico, pero con un juego demasiado horizontal no encontraba desmarques de ruptura de Juanma, al que se veía cansado.

Los cambios del equipo blanquinegro apenas solucionaban el problema que tenían de la línea de tres cuartos adelante. La entrada de Eloy dio más movilidad entre líneas pero el Badajoz se precipitaba al tratar de salir rápido. Esto pudo aprovecharlo un Chamorro muy atento a los despistes extremeños. Las esperanzas para el Badajoz estaban en las botas de Álex Rubio. El delantero sorprendió en el 64 con un movimiento rápido en el área en un balón largo que le había filtrado Sergio para darse la vuelta y disparar por bajo para que Biel Ribas se luciera con su parada. El choque terminó con unos defendiendo con todo y otros buscando el empate con más corazón que cabeza.