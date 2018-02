El Badajoz se conforma con un punto en Melilla

El Badajoz se quedó sin el premio gordo en el campo de uno de los gallitos del grupo, la Unión Deportiva Melilla. Los extremeños fueron superior al equipo local pero el fútbol no es boxeo y no se gana a los puntos. Al final, empate a cero, reparto de puntos que no contentó a nadie pero tampoco disgustó a nadie.

El choque comenzó con dominio del equipo local que en una mañana fría salía más enchufado que el conjunto blanquinegro. La primera ocasión la tuvo Boateng en el minuto 3, que tras un pase de Toscano se plantó solo ante el meta que repelió el balón. Y ahí quedó prácticamente diluida las ocasiones del conjunto local durante todo el partido. El equipo de Juan Marrero cogió la batuta del juego, no por posesión de balón pero sí por acercamientos al área rival. En el 22, llegó una jugada en el borde del área donde recibió Ruano y éste mandó un perfecto zapatazo de semivolea, deteniendo el meta Tais con mucho acierto.

Dos minutos más tarde, era otra vez Ruano el que lo intentaba con un buen disparo desde fuera del área pero volvía a intervenir acertadamente el portero melillense, en dos claras ocasiones del equipo visitante. Melilla parecía despertar y llegaba muy tímidamente, prueba de ello un disparo desde fuera del área de Boateng tras un centro de Toscano que se marcha lejos de la meta defendida por Ballesté. Ruano también intentaría a balón parado y en el minuto 35 una falta por banda izquierda es golpeada con mucha intención por el jugador pacense pero el esférico se marchaba por muy poco por encima del larguero.

Melilla 0 - Badajoz 0 MELILLA: Tais, Ibarbia, Yilmar, Odei, Mahanan, Garrido, Toscano (59' Mustafá), Juanma (70' Nacho Aznar), Boateng, Yacine, Pedro (83' Brahim) CD BADAJOZ: Pol Balleste, Rafa Navarro, Izquier, Fran Morante, Jesús Múñoz, Javi Rey, Guzmán (63' Álex Herrera), Rafa (85' Sergio), Juanma, Javi Pérez (75' Jiménez), Ruano Árbitro: Antonio Alberola Rojas. Amonestó amarillas por los locales a Yilmar y por parte visitante a Izquier, Morante y Guzmán. Incidencias: Estadio Municipal Alvarez Claro. 800 espectadores. Terreno de juego en mal estado.

El Badajoz lo seguía intentando y una acción entre Ruano y Yilmar terminaba con el jugador blanquinegro pidiendo penalti, un penalti que el colegiado no consideraría. Con las tablas en el electrónico, finalizaron los primeros 45 minutos de choque.

La segunda mitad comenzó con el equipo de Marrero mucho más entonado, jugando prácticamente en el campo local. Desde el 46 ya mostraba sus cartas el equipo extremeño, por una falta de Javi Pérez desde la frontal que se paseaba por el marco melillense. Una jugada entre Rafa y Guzmán dentro del área , terminaría con un tiro mordido a córner, dentro del área. En ese mismo córner llegaría la más clara del partido, con el remate de Guzmán que saca con una brutal estirada Tais.

En el minuto 52, el Badajoz sale asediando la meta del Melilla, el juego transcurre en el campo local aunque con pocas llegadas a meta y las que tuvo el Badajoz no fueron con acierto. Los cambios se sucedieron pero el juego no mejoraba, en un terreno en mal estado y con dos equipos con miedo a perder. Al final, reparto de puntos que visto el juego de uno y otro, contentará más al Melilla.