El Badajoz se complica

El Badajoz no pudo conseguir su décima victoria y se queda a cuatro puntos de descenso al perder ante Las Palmas Atlético que logró su noveno triunfo del curso y está a dos puntos de salir de la zona de peligro. Derrota ante un rival directo que se coloca a solo cuatro puntos del CD Badajoz y que ha evolucionado de forma muy positiva desde que Juan Manuel Rodríguez se hiciera cargo del equipo.

El choque comenzó con dominio alterno. Los locales intentaban rasear el balón mientras que los pacenses hacían un juego más directo. Eb el minuto 2 los insulares dieron el primer aviso tras un centro de Benito que remató flojo Fabio y cuando el balón se colaba lo rechazó Pawel. El juego era vistoso ya que ambos conjuntos intentaban inaugurar el marcador en los primeros compases. Los visitantes crearon su primera ocasión en el minuto 22 en un disparo de Ruano que salió alto por poco. El juego lo empezó a dominar más el conjunto local que llegó con ocasiones de peligro a partir del minuto 25 sobre todo por medio de Fabio y Artiles. El primero puso a prueba al meta Pawel que detuvo su disparo y Artiles remató solo ante la salida del meta visitante que abortó la acción.

El conjunto visitante tuvo dos ocasiones por medio de Juanma, la primera la paró el meta Josep y en la segunda el cabezazo se marchó fuera por poco. Con el 0-0 inicial en el marcador se llegó al descanso.

2 LAS PALMAS ATLÉTICO 0 BADAJOZ UD LAS PALMAS ATLÉTICO Josep, Jesús, Curbelo, Álvaro, Yeremi, Pablo, Fabio, Kirian (Gopar m.70), Artiles (Ale González m.64) (Joel m.75), Edu y Benito. CD BADAJOZ Pawel, Rafa Navarro, Fran Morante, Manu Torres, Álex Herrera, Rafa García, Javi Pérez, Sergio (Eloy m.57), Joaqui Flores (Álvaro m.67), Juanma y Ruano. Goles 1-0, m.63: Álvaro. 2-0, m.87: Gopar. Árbitro Domínguez Fernández (colegio andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los local Gopar y al técnico Juan Manuel Rodríguez, y a los visitantes Manu Torres y Javi Pérez. Incidencias Anexo Estadio Gran Canaria. 400 espectadores.

En la segunda mitad los visitantes pudieron abrir el marcador en una falta lanzada por Javi Pérez y el remate de Juanma se estrelló en el poste. En el minuto 63 llegó el 1-0 en una falta desde fuera del área que lanzó Álvaro a la escuadra derecha de Pawel. Un auténtico golazo que permitía Las Palmas Atlético abrir el marcador.

Con el resultado en contra el CD Badajoz no se vino abajo y se lanzó en busca de la igualada y volvió a gozar de una ocasión por medio del recién incorporado Eloy que no estuvo acertado. Los visitantes, sobre todo por banda, entraban con bastante peligro, especialmente por la izquierda con Ruano y por la derecha con Joaqui Flores. Juanma traía en jaque a la defensa local pero se mostraba bastante solo.

El conjunto de Juan Marrero no fue capaz de concretar sus acciones y a tres minutos de la conclusión iba a llegar la sentencia con el 2-0 de Las Palmas Atlético. En una contra en el minuto 87, en una pared entre Fabio y Gopar, que el segundo mandó el balón al fondo de las mallas en el segundo gol para los canarios.

En los últimos minutos los hombres de Juan Marrero, que no se pudo sentar en el banquillo al estar sancionado, se fueron en busca del gol que les permitiera acortar distancias pero no lo consiguieron ya que la defensa local se mostró muy segura. Victoria del cuadro canario, tras hacerse cargo el técnico Juan Manuel Rodríguez, ha ido hacia arriba y poco a poco lucha por salir de la zona baja. El Badajoz, que acusó las bajas con las que afrontaba el encuentro en tierras canarias, no pudo puntuar y deberá seguir peleando hasta el final de temporada para asegurar la permanencia.