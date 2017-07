«El Badajoz es un club histórico y cuando te llama se valora mucho» Ali Diakité y Javi Rey posan junto con Pablo Blázquez. :: J. V. Arnelas El gallego Javi Rey y el costamarfileño Ali Diakité fueron presentados ayer como nuevos jugadores blanquinegros JESÚS GARCÍA CABALLERO BADAJOZ. Jueves, 27 julio 2017, 08:43

Mientras la sala de prensa sigue adecentándose, el Badajoz continúa haciendo una gira por las sedes de sus patrocinadores para presentar a sus nuevos jugadores. La Taberna del Kusso, restaurante en el que suelen comer los jugadores del Badajoz, fue el lugar donde dijeron ayer sus primeras palabras como blanquinegros Ali Diakité (Costa de Marfil, 1993), mediocentro defensivo procedente del Melilla e internacional sub-20 y Javier Rey (Pontevedra, 1991), centrocampista que militó en el Logroñes y con mucha experiencia en Segunda B. Ambos jugadores coincidieron en lo bien que están trabajando con Juan Marrero en lo que llevan de pretemporada: «Tiene las ideas muy claras», dijeron.

Ali Diakité, pese a ser un jugador nacido en Costa de Marfil, futbolísticamente se ha criado en España. Concretamente dio sus primeros pasos en el juvenil del Almería en la temporada 2011/12, por lo que el idioma no es un problema para él. Tras su experiencia en el filial rojiblanco ha jugado en el Comarca de Níjar y en Pobla de Mafumet de Tercera y en el Conquense, Leioa y Guadalajara de Segunda B antes de recalar en el Melilla. Diakité tuvo la oportunidad de renovar con el club de la ciudad autónoma o de irse a otros clubes como «San Fernando o Marbella, que me ofrecían fichar», pero la llamada de su 'hermano' José Ángel, con quien coincidió en el Guadalajara, le hicieron decantarse por el proyecto del Badajoz. «José Ángel me ha contado que Badajoz es una ciudad maravillosa, que vive el fútbol, que iba a estar muy a gusto y que el campo y la afición te motiva y eso me atrae», explica el costamarfileño. El centrocampista aseguró que no puede garantizar goles: «Pero lo que sí puedo garantizar es que voy a correr y luchar».

Javi Rey, pese a sus 26 años, es todo un veterano de la división de bronce. El gallego ha disputado 138 partidos en siete temporadas -Pontevedra, Valencia Mestalla, Lugo, dos con el Celta B, Guijuelo y UD Logroñés-. En su época en el filial celtiña era asiduo en los entrenamientos del primer equipo, con el que llegó a debutar en un partido de Copa del Rey en San Mamés de la mano de Luis Enrique. «Fue algo muy especial. Luis Enrique tuvo mucha confianza en mí, estuve todo el año entrenando con el primer equipo, entré en una convocatoria en Liga y al final tuve la oportunidad de debutar en San Mamés, que es un estadio increíble. Fue una pasada». Cuando el club pacense contactó con Javi Rey no tuvo dudas. «El Badajoz es un club histórico y cuando te llama se valora mucho», cuenta el gallego. Javi Rey se define a sí mismo como un centrocampista al que le gusta «organizar el juego del equipo, tener buena salida de balón y también llegar, superar líneas en conducción o en pase y trabajar para el equipo». Llega al Badajoz tras haber jugado principalmente en los grupos del norte, pero no duda que el Grupo IV será «muy intenso y muy competitivo. Al final la clasificación nos irá poniendo en nuestro lugar».

Las oficinas del CD Badajoz no paran. Tras la llegada del portero Néstor Díaz al equipo el pasado martes, el club pacense está trabajando en el apartado de las bajas con las que hacer hueco a los próximos fichajes que reforzarán la plantilla blanquinegra.