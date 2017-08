El Badajoz cierra su plantilla con Álvaro Romero Álvaro Romero celebra su gol con el Azauga en el Nuevo Vivero. :: HOY El club pacense excede las 22 fichas con la llegada del extremo de 21 años, por lo que un Sub-23 la tendrá en el Promesas JESÚS GARCÍA CABALLERO BADAJOZ. Viernes, 18 agosto 2017, 08:24

Nuevo fichaje del CD Badajoz para su ilusionante regreso a la categoría de bronce. El extremo diestro Álvaro Romero (Sevilla, 1996) llega a la entidad blanquinegra tras un breve paso por el Real Murcia, que lo fichó en enero de este año para cederlo al Jumilla. Hasta el pasado mercado invernal jugaba en el Arenas de Getxo. En total cuatro goles -todos ellos con el Arenas- en 30 partidos en su primera experiencia en Segunda B. El jugador se mostró feliz por recalar en el equipo pacense. «¡A devolver al gigante donde se merece! #SoyUnMiniGigante», escribió el extremo en su Twitter.

Álvaro será el séptimo Sub-23 de la plantilla, octavo contando a Roberto Jara, que tiene ficha con el Promesas. El joven extremo ocuparía la ficha número 23, una más de la que permite el reglamento por equipo en la categoría. Para evitar tener que prescindir de un jugador, el club seguirá una fórmula parecida a la que han utilizado con Jara: uno de los Sub-23 tendrá ficha en el filial, aunque entrenará a las órdenes de Marrero y no disputará partidos con el B, al contrario de lo que hará el portero, que cuando no juegue con el primer equipo lo hará con el filial para no ver frenada su proyección. El club anunciará hoy el jugador que ocupará esa ficha en el Promesas.

El nuevo fichaje del Badajoz ya sabe lo que es marcar en el Nuevo Vivero. Durante su etapa con el CD Azuaga, en la temporada 2015-16, Álvaro anotó un gol para poner por delante a los rojiblancos. El Badajoz acabaría dándole la vuelta a aquel encuentro y ganaría 3-2 con un gol en los instantes finales de Copito.

Esa temporada fue la más completa de Álvaro Romero. El sevillano terminó la campaña con 20 goles en 36 partidos -30 de ellos de titular- convirtiéndose así en el cuarto máximo anotador del Grupo XIV con 20 años recién cumplidos.