El Badajoz busca «cambiar las rachas» Juanma García lamenta una ocasión fallada el pasado domingo ante el Melilla. :: J. V. Arnelas Juan Marrero y Esteban Salazar esperan que una victoria cambie la dinámica negativa del equipo JESÚS GARCÍA BADAJOZ. Miércoles, 20 septiembre 2017, 08:34

El regreso a Segunda B del CD Badajoz ha comenzado con más dificultades de las esperadas. Los pacenses han ofrecido una buena imagen durante muchos minutos de la temporada, -los jugadores creen que ningún equipo ha sido superior a ellos, de momento- pero no logran rematar los partidos, perdiendo puntos clave en encuentros como el del Linense o El Ejido. A pesar de este inicio irregular, los aficionados no deben preocuparse en exceso, según decía Esteban Salazar el pasado lunes en el programa Ser Deportivos Extremadura, de Cadena SER. «Individualmente, cada jugador del Badajoz es un jugadorazo, lo han demostrado en sus anteriores equipos. Solo necesitamos coger una dinámica positiva. Los triunfos llegarán seguro», explica el lateral colombiano del Badajoz.

Para Juan Marrero, el equipo, sobre todo, debe corregir errores y no obsesionarse con la victoria. «El fútbol es fortaleza mental. No puede aparecer el miedo a perder o bajar los brazos. No puede suceder ni va a suceder. Esto es así, tienen que cambiar las rachas», decía el técnico del Badajoz en la rueda de prensa posterior al partido ante el Melilla.

La campaña no está transcurriendo de la mejor manera posible pero no es la primera vez que el Nuevo Vivero vive una situación así. La temporada 17/18 está siendo un calco de la última campaña del Badajoz en Segunda B en lo que a resultados se refiere, como dice en su cuenta de Twitter @CDBadajozStats. En 2011, los blanquinegros comenzaron con tres empates, dos derrotas y ninguna victoria. El equipo finalmente enderezaría el rumbo y finalizó la temporada 12º. La primera victoria de aquel CD Badajoz no llegaría hasta la jornada 6. El Écija visitaba al equipo entrenado por Víctor Torres Mestre -que acabaría dejando el Badajoz a mitad de temporada- y los pacenses ganaron por 3-2. Aunque esa temporada no es el mejor espejo donde mirarse para el CD Badajoz, aquel equipo atravesó numerosos problemas institucionales, económicos y deportivos que desembocarían en la desaparición de la institución en junio de 2012.

UCAM Murcia, Villanovense y Mérida son los próximos rivales de los blanquinegros

La décimo sexta posición que ocupa el Badajoz es la misma que habitaba el Extremadura la temporada pasada por estas fechas, si bien es cierto que los azulgranas tenían un punto más y ya habían ganado su primer partido de liga. El equipo que entrenaba por entonces Diego Merino estaba empatado a puntos con Mérida, Linense, Recreativo de Huelva -que permanecen aún en Segunda B-, Mancha Real y La Roda -ambos descendidos-. Este último fue el único equipo que no logró ganar un partido en las cinco primeras jornadas de la anterior campaña, los primeros tres puntos rojillos llegarían dos jornadas después. Este año hasta cuatro equipos, además del Badajoz, no han ganado aún un partido: San Fernando, Lorca Deportiva, Jumilla y El Ejido.

Ahora, a los de Marrero le esperan tres jornadas muy complicadas: Este fin de semana visitan a un UCAM Murcia muy favorito en las apuestas para subir a Segunda División y que además viene de ganar el derbi murciano. Ya en octubre, los blanquinegros vivirán dos derbis extremeños, primero en casa ante el Villanovense y posteriormente ante el Mérida a domicilio. Además, entre los dos derbis, el equipo tiene que disputar el Trofeo Ibérico ante el Alavés.