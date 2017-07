El Badajoz arrancará el 17 de julio Germán Rojas, Cholo y Víctor López posan con la bufanda del Badajoz. :: PAKOPÍ Víctor López esboza las líneas maestras del nuevo proyecto blanquinegro que exprimirá al máximo sus recursos para diseñar una plantilla de garantías J. P. badajoz. Martes, 4 julio 2017, 09:30

El nuevo Badajoz ya tiene fecha para ponerse manos a la obra. La pretemporada arrancará el 17 de julio a las nueve de la mañana. Lo anunció Víctor López durante su presentación como secretario técnico del club. Un inicio de trabajo que echaría a rodar con toda probabilidad sin tener la plantilla cerrada, tal y como también precisaba el nuevo secretario técnico.

Sobre el diseño de la plantilla, Víctor López sostenía que «sabemos lo que queremos a hacer» tanto en las nuevas incorporaciones como las bajas que quedan pendientes de anunciar. «Se han comunicado las firmes, pero va a haber más. Hay gente que está fuera y no queremos anunciar sin hablar con ellos», comentó. En cuanto a los fichajes que darán ese salto de calidad a la renovada columna vertebral que requiere la Segunda B, el secretario técnico reconocía que el Badajoz disponía de muchas propuestas que se tienen que valorar con calma porque los recursos económicos del club son inferiores a los de otros. «Hemos puesto encima de la mesa ochenta o cien futbolistas y tenemos marcada nuestra prioridad. Algunos están dispuestos a cerrar ya su fichaje, pero hay que ir con cautela para equivocarnos lo menos posible».

El Badajoz en el Trofeo Ibérico

El Badajoz de Juan Marrero maneja una serie de amistosos para ponerse a tono de cara a su retorno en Segunda B, aunque Víctor López señaló que esos compromisos todavía no estaban cerrados al cien por cien y por eso prefería no adelantar nada hasta que se concreten fechas y rivales. Entre esos encuentros se incluye el Trofeo Ibérico, que este año puede contar con la participación del Badajoz en el cartel del partido estrella del verano. Este apartado tiene un matiz más institucional que deportivo y por eso el vicepresidente Cholo procedió a dar las oportunas explicaciones. «Con el playoff estamos justos de tiempo, pero la idea es continuar con el Trofeo Ibérico. Como ya tenemos al equipo en Segunda B puede ser a partido único con el Badajoz. No es fácil repetir la fórmula del año pasado. Hemos hablado con varios clubes de Primera y tenemos cosas avanzadas. Se celebraría a finales de julio o en otra fecha», apuntaba.

Cholo también respondió a las cuestiones planteadas sobre la campaña de abonos, aunque no desveló nada salvo que podría ser presentada este miércoles y que llegaría con novedades en la modalidades del carnet y promociones. «La afición está ilusionada con el proyecto y necesitamos lanzarla cuanto antes. Del apoyo de los aficionados dependerá el presupuesto para poder optar a mejores jugadores», expuso. Víctor López compartía la misma y anticipaba la opción de no cubrir las 22 fichas, de las que 6 deben ser Sub-23 y 8 profesionales. «Nos guardaremos alguna ficha. Tenemos esperanzas en nuestro mayor inversor que es la afición. Será la que nos vaya diciendo si nos podemos mover para hacer esfuerzo».

Víctor López desgranó sus funciones donde ofrecerá a Juan Marrero un mayor apoyo técnico con informes de rivales y un seguimiento exhaustivo de jugadores para crear una base de datos. El objetivo es liberar al técnico y centre toda su atención en los entrenamientos. Germán Rojas mantendrá a Marrero al tanto del Promesas y del juvenil, además de ayudar en la adaptación de los jugadores del primer equipo.

Víctor López recordó su primera etapa como técnico del Badajoz en Primera Regional. «Vine al club cuando no había nada, arriesgué muchísimo y me salió bien. Para mí era un sueño entrenar al equipo que siempre quise entrenar y renuncié a otras ofertas por el Badajoz. Ahora asumo otro reto difícil y complicado».