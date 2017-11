El Badajoz arranca motores Joaqui Flores marcó y volvió a ser el que hace vibrar a la afición del Badajoz. :: CASIMIRO MORENO El equipo de Marrero coge aire tras encadenar una racha de tres triunfos y dos empates en las últimas cinco jornadas JAVI PÉREZ Badajoz Martes, 7 noviembre 2017, 08:18

Le costó más de lo deseado sumar su primera victoria, pero el Badajoz ha engrasado la máquina y ha enganchado la segunda mejor racha del grupo en las últimas cinco jornadas. Los de Marrero encadenan cinco partidos sin perder con tres triunfos y dos empates, sólo superada por las cuatro victorias y el empate mutuo en el Nuevo Vivero del San Fernando.

El equipo blanquinegro tuvo que esperar a la novena jornada para estrenarse ante el Córdoba B (3-0) y desde entonces ha cogido velocidad de crucero. «Después del partido de Mérida necesitábamos una reacción. Cuando vienen mal dadas hay que apretar los dientes y cuando vienen bien también hay que apretar los dientes. No hay que confiarse ni relajarse. Ha sido la mejor semana de todas, el miércoles teníamos que haber ganado...», exponía Juan Marrero a la conclusión del encuentro frente al filial de Las Palmas.

El resbalón en el Romano marcó un punto de inflexión en el vesturio blanquinegro, sacudido este arranque del campeonato por un sobresalto tras otro entre lesiones y las pésimas condiciones de entrenamiento por la falta de campos. «Mi pregunta en la charla antes de los partidos es qué me diga alguien algo en este club para relajarse, no hay nada. Entrenamos sin saber dónde vamos a entrenar. No es culpa de nadie. Lo único que queremos es que llegue el domingo y competir», remarcaba el técnico valenciano.

Sus 11 puntos de los últimos 15 posibles sacan al Badajoz del peligro, aunque sigue sin despegarse de la zona roja en un grupo muy igualado. Recreativo, El Ejido y San Fernando tampoco ceden y el puesto de promoción por la permanencia está a un punto y el descenso directo que marca el Betis Deportivo a tres. Aunque la cuarta plaza de fase de ascenso queda a cuatro puntos, lo que puede dar una idea de lo apretado de la clasificación y lo caro que se cotizan los puntos. Las Palmas Atlético, Lorca Deportiva y Jumilla parecen descolgarse por el pelotón de cola, por lo que el siguiente compromiso del Badajoz en Jumilla se presenta como una gran oportunidad de abrir brecha con los de abajo y partir la tabla en dos (también se juega el duelo directo entre los filiales de Las Palmas y Betis y el Córdoba B-Recreativo). «Damos un pasito para mirar un poquito también a los puestos de arriba. Hay que seguir esta dinámica. El domingo tenemos un partido difícil en Jumilla y ojalá que sigamos con esta actitud», comentaba en rueda de prensa Joaqui, goleador ante los canarios.

El Badajoz estuvo a punto de dejar su portería a cero por cuarta vez en esa racha de cinco, pero unos desajustes defensivos en una jugada de estrategia lo impidieron. «No podemos cometer esos errores en casa con uno menos, pero hay que estar ahí dentro», asumía Marrero. El técnico blanquinegro reconoció la fatiga por una semana cargada de partidos y una plantilla mermada por las bajas. «Hemos notado en algunas fases del partido ese cansancio, llegábamos tarde, hacíamos un par de esfuerzos seguidos y nos costaba. Han tirado otra vez de corazón, alma y fuerza. Era ganar o perder. El equipo ha dado un paso hacia adelante en la segunda parte y hemos sido merecedores de la victoria». En ese aspecto consideraba clave el calor del Nuevo Vivero. «Como siempre en casa el empuje de nuestra afición nos ha dado esa fuerza para la segunda parte», apuntaba.

El equipo pacense hizo probablemente su partido más completo y de mayor efectividad en la pegada. «Generamos seis o siete ocasiones, que ya son muchas en Segunda B, y si marcamos como hoy tres, seguramente ganaremos muchos partidos», sostenía Marrero.