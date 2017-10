SEGUNDA B Ante un valiente, valentía Los jugadores del Mérida celebran uno de los goles al Badajoz. R. / J. M. El filial bético se caracteriza por su poderío ofensivo, y Nafti quiere lograr el primer triunfo a domicilio del Mérida siendo más osado aún que su rival F. G. Domingo, 15 octubre 2017, 09:58

Que el Mérida aún no haya ganado lejos del Romano tras dos meses de competición no es nada preocupante: sólo once equipos del grupo lo han hecho mejor que él a domicilio... y no están muy lejos del equipo de Nafti. El técnico del Mérida tiene su por qué: «Porque hay mucho miedo a perder este año. Y no sé por qué. Pero se está viendo un grupo demasiado igualado, con pocos goles, con menos fútbol que el año pasado... Pero todos los equipos compiten y cada punto cuesta un huevo», opina tan claro el entrenador franco tunecino.

Por eso, una semana más, no ha dejado de incidir en su vestuario que, esta tarde en Sevilla, quiere a un equipo valiente: «Si somos tímidos en ataque, es posible que nos llevemos un saco de goles. Ante el Betis Deportivo no podemos permitirnos jugar a medio gas o salir a ver lo que pasa, como en Jumilla, Granada o Marbella. No podemos permitirnos salir a ver lo que pasa y después reaccionar porque, con estos chavales enfrente, en el momento en que quieras reaccionar, a lo mejor, ya te han metido tres. Así que quiero que mi equipo salga con ambición y sin miedo a perder, porque es la única forma de competir ante los chicos del Betis».

Tras perder en Marbella, Granada y Fuenlabrada y empatar en Jumilla y Murcia, el Mérida está en clara línea ascendente, tanto en juego como en confianza. Pero quiere su entrenador corroborarlo como visitante. Y no porque se pueda colar por primera vez este curso entre los cuatro primeros, sino «por amor propio. Creo que ya toca, creo que mis chicos se lo merecen. Pero para eso tienen que dar un plus fuera de casa».

Esparza se cae de la convocatoria por lesión y entra en su lugar el juvenil Ramos Perdigón

Para buscar ese plus, no descarten un cambio de sistema ante las bajas de Chema Mato, Juanlu Hens y Jokin Esparza, que se cayó ayer de la convocatoria a última hora por molestias. «No soy partidario de arriesgar. Tengo la suerte de tener una plantilla en la que no hay mucha diferencia entre los chicos. No tengo a Messi para poder ponerlo al 50%», dice Nafti. No descarten un cambio de sistema, decimos, porque el técnico emeritense cuenta con más delanteros que mediocampistas. Las alternativas son varias, aunque Nafti ya lo tiene claro: o Javi Chino de 'cinco' y Diana junto a Aguza, o De Dios de mediocentro y Santi Villa de interior o De Dios y Bernal como mediocentros y Hugo Díaz y Javi Gómez en punta.

Por su parte, el filial del Betis esperará al Mérida en su Ciudad Deportiva, a la que tan solo accederán aficionados verdiblancos. «Dada la cercanía del partido del primer equipo y la demanda de los socios verdiblancos, no se pondrán entradas a la venta para este encuentro. Los aficionados accederán en primer lugar a la grada de Preferencia, una vez completa se abrirá la grada de Fondo, que queda de nuevo habilitada tras los trabajos realizados», explica el conjunto bético en comunicado. Ante su público, los de Juan José Romero lo han ganado casi todo: triunfos ante el Lorca, El Ejido y UCAM y empate frente al Écija.

«El modelo de juego del Betis B es el mismo que ya vimos aquí en pretemporada: necesitan la posesión de la pelota para crecer, algo que no solemos ver mucho en este grupo. Sí tienen ahora más cuidado a la hora de perder el balón, porque al principio encajaban muchos goles y el partido parecía un correcalle. Ahora encajan menos... pero también hacen menos. Y luego tienen talento individual de sobra. Su máximo goleador, Loren, está ya para jugar en Primera», valora Nafti, que también tuvo buenas palabras para los dos emeritenses que conviven en esa plantilla: el guardameta Pedro López y el delantero Rober González.