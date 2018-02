Ante el líder sólo vale la mejor versión Imagen del encuentro disputado frente al Betis B, que se saldó con victoria para el Villanovense. El Villanovense recibe hoy al Cartagena para intentar acabar con una mala racha que dura ya dos meses ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 3 febrero 2018, 20:48

El dulce sabor de la victoria, la emoción que provoca y la satisfacción de obtener resultados por el trabajo bien hecho. Son sentimientos que no experimenta el Villanovense desde hace ya casi 70 días. Más de dos meses en los que el triunfo no se ha cruzado con los de Iván Ania, que hoy buscan redimirse con el reto más difícil: ganar al líder, el Cartagena.

Muchas cosas han cambiado en esos 70 días. Las salidas de Elías Pérez, Pedro Beda, André, Gonzalo y Luis García, pero también las llegadas de Diego Sánchez, Álvaro González, Borja García y Trápaga. Todo ello mientras el estado de ánimo, según Ania, se mantenía intacto. «Estamos con ganas, el equipo está vivo, transmitimos buenas sensaciones, pese a los resultados, hicimos todo para ganar, pero nos faltó el gol. Pero el equipo está vivo, el domingo haremos un muy buen partido».

Villanovense-Cartagena Villanovense: Leandro; Tapia, Javi Sánchez, Javi Barrio, Arroyo, Kamal, Pajuelo, Dieguito, Annunziata, Carlos Andújar y Diego Sánchez. Cartagena: Marcos; Zabaco, Aguilar, Jesús Álvaro, Óscar Ramírez, Cristo, Chavero, Benito, Sergio, Owusu y Rubén Cruz. Árbitro: Antonio Santos Pargaña (andaluz) Estadio y hora: Estadio Villanovense, 17 horas.

Ante el Cartagena, los serones quieren volver a ser el equipo de esa última victoria, la que lograron en el derbi ante el Extremadura. Un triunfo que dejaba claro que al Villanovense le gustan los retos. «Creemos que podemos ganar, no nos sentimos inferiores a ningún rival, y para ello hay que, al menos, igualar la intensidad del rival», indica Anita, que añade que «somos mejores contra los equipos de arriba, porque los de abajo normalmente vienen a encerrarse y es más difícil generar ocasiones, mientras que en los partidos abiertos tenemos muchas ocasiones de gol, nos falta materializar las oportunidades».

El técnico asturiano reconoce que el de hoy será un partido difícil, ante un rival que viene de dar una muy buena imagen ante el UCAM de Murcia. «Sé que nos pondrán las cosas difíciles, pero saben que nosotros a ellos también».

Así lo reconoce también Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena: «Es un equipo sólido y tengo mal recuerdo del año pasado. Es un campo difícil y la experiencia nos dice que tenemos que ir con todo, además es un equipo que tiene futbolistas de nivel en el campo como Andújar o Curro».

El que no estará sobre el césped será Álvaro González, cuyo contrato le impide medirse a su antiguo equipo. Será la única baja de los locales, mientras que Monteagudo no podrá contar con los lesionados Pau, Hugo y Aketxe, tampoco viajará el recién incorporado Gaspar y Cordero no podrá jugar por acumulación de tarjetas.

Frente a frente, dos dinámicas. Un Cartagena en uno de sus mejores momentos y un Villanovense que pelea por acabar con una de sus peores rachas.