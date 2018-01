«La ansiedad no nos permitió definir bien» Lunes, 8 enero 2018, 08:01

Iván Ania llegaba a sala de prensa con la sensación de que su equipo debería haber ganado. «En la primera parte fuimos superiores, generamos las suficientes llegadas como para habernos ido al descanso con un marcador favorable. Y en la segunda, noté cierta precipitación por querer ganar».

Una vez más, los serones dejaban escapar puntos por la falta de gol y esta vez para Ania la respuesta estaba en la ansiedad. «Tuvimos muchas llegadas, pero o no fuimos definitivos en el pase, o no lo fuimos en el tiro. Tuvimos esa ansiedad que no nos permitió definir bien», lamentó.

Ania reconoció que había echado de menos al lesionado Carlos Andújar. «Quería revitalizar al equipo, veía que el partido lo teníamos en las bandas, pero no teníamos extremos puros para poder revitalizar el equipo y que nos dieran ese plus cuando alguien entra de refresco». Pero no sólo a Andújar, también la llegada de refuerzos invernales: «necesito cosas, estoy contento con la plantilla que tengo, pero si puede venir gente para aportar cosas tengo claro que sería positivo».