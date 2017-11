SEGUNDA B Y 12 años después... líderes Jugadores del Extremadura celebran el gol de Jairo ante el Jumilla en el Francisco de la Hera. / J. M. ROMERO Almendralejo vuelve a estar en lo más alto de Segunda B desde que el extinto Extremadura CF lo lograra en 2005 RAÚL PEÑA Martes, 14 noviembre 2017, 07:41

Almendralejo. Almendralejo no era líder en Segunda B desde la primera jornada de la temporada 2005-2006. El ya extinto Extremadura CF derrotó en la primera fecha de dicha campaña al Díter Zafra por 1-5 con goles de Santi Amaro, Cobos, Roberto, Asen y Cabello. Desde ese 27 de agosto de agosto hasta el 5 de septiembre de 2005 el Extremadura CF no era líder de Segunda B. Y Almendralejo no había vuelto a lo más alto de la clasificación en la categoría de bronce del fútbol español hasta el domingo.

Gracias a la victoria del Extremadura UD ante el UCAM Murcia en La Condomina con goles de Jairo Izquierdo y Carlos Valverde, Almendralejo y su fútbol vuelven a estar en lo más alto de la clasificación de Segunda B. El tanto de Valverde en el minuto 83 de encuentro hizo que el conjunto dirigido por Manolo Ruiz adelantase al Cartagena por la diferencia de goles y se colocase por delante del conjunto cartagenero.

Ha pasado mucho tiempo, ha desaparecido el Extremadura CF, Almendralejo ha vivido fútbol de Regional y de Tercera División durante varios años, pero de nuevo está aquí. Y este liderato no es casual. El club ha dado un salto cualitativo en el último año. Ha mejorado en instalaciones, en la respuesta de la afición con el equipo, en jugadores... Y deportivamente atraviesa un momento dulce.

El conjunto de Manolo Ruiz no pierde desde hace más de un mes -ante el Recreativo de Huelva, con Agustín Izquierdo al frente del banquillo-, y es el segundo mejor equipo, tras el San Fernando, de las últimas cinco jornadas. Esta situación ha hecho que los azulgranas puedan estar en lo más alto de la clasificación.

Pese a que el momento deportivo es espectacular, el técnico azulgrana, Manolo Ruiz, no quiere euforias en su equipo. El entrenador es consciente de que estar en lo más alto va a ser complicado hasta el final de liga, por lo que prefiere ser sensato y tener lo pies en el suelo. «Ser líder en noviembre no me dice nada. Líder en mayo es uno de nuestros pequeños objetivos. El objetivo ahora mismo es el domingo ganarle al Real Murcia», manifestó Manolo Ruiz tras ganar al UCAM Murcia en La Condomina.

Precisamente el Extremadura consiguió tres puntos en el estadio murciano con dos bajas importantísimas para el equipo. Ni Pardo ni Zarfino estuvieron ante el UCAM Murcia, pero los jugadores que entraron en su lugar dieron el mismo nivel que sus compañeros y el conjunto no se resintió. Además, Fran Miranda se multiplicó para ser el mejor de su equipo, y Manolo Ruiz lo destacó tras el partido. «No me gusta resaltar a nadie, pero la verdad es que estoy muy contento con el rendimiento que ha dado Fran (Miranda)», señaló el técnico.

Objetivo 10.000

Tras el partido en Murcia y para estrenar liderato, el club azulgrana se ha propuesto el reto de llegar a 10.000 espectadores el próximo domingo en el Francisco de la Hera ante el Real Murcia. Así, el Extremadura ha preparado una promoción para que sus abonados puedan retirar entradas a un precio reducido. En concreto, cada socio del Extremadura podrá adquirir dos localidades de cualquier zona del campo a mitad de precio.